https://ria.ru/20250715/es-2029339250.html

ЕС с помощью санкций влияет на выборы в Молдавии, заявил экс-прокурор

ЕС с помощью санкций влияет на выборы в Молдавии, заявил экс-прокурор - РИА Новости, 15.07.2025

ЕС с помощью санкций влияет на выборы в Молдавии, заявил экс-прокурор

Брюссель вводит санкции против молдавских оппозиционных политиков, чтобы самим выбрать, кто будет управлять страной после парламентских выборов, считает... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T22:45:00+03:00

2025-07-15T22:45:00+03:00

2025-07-15T22:45:00+03:00

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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Брюссель вводит санкции против молдавских оппозиционных политиков, чтобы самим выбрать, кто будет управлять страной после парламентских выборов, считает экс-кандидат в президенты и бывший прокурор Виктория Фуртунэ, которая и сама попала в санкционной список. ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Среди других организаций в списки включены ООО А7 и "Культурно-образовательный центр Молдовы". В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе и Фуртунэ. "Сегодня мы видим преднамеренное разрушение всего, что мы любили в Европейском союзе. Группы в Брюсселе решили бесстыдно и открыто, следуя колониальным традициям, самостоятельно выбрать, кто будет руководить нашей суверенной страной… Каждое подобное действие — это еще один гвоздь в гроб того, что когда-то называлось свободной и демократической Европой", — написала Фуртунэ на своей странице в соцсети Facebook*. Она отметила, что оспорит решение о санкциях в Суде Европейского Союза. "На уровне Суда Европейского союза отработана единообразная практика неправомерного применения санкций в отношении молдавских политиков, основанная на слухах в карманной прессе режима, с целью их политического подчинения. Режим партии "Действие и солидарность" применяет санкции через своих иностранных сторонников только против политиков, которые имеют поддержку и которых ПДС опасается", - подчеркнула Фуртунэ. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250614/moldaviya-2022818936.html

https://ria.ru/20250402/britanija-2008885116.html

https://ria.ru/20250402/britanija-2008888268.html

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