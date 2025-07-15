Рейтинг@Mail.ru
Рогов сообщил о комбинированной атаке ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/energodar-2029228598.html
Рогов сообщил о комбинированной атаке ВСУ по Энергодару
Рогов сообщил о комбинированной атаке ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 15.07.2025
Рогов сообщил о комбинированной атаке ВСУ по Энергодару
Украинские войска предприняли атаку на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар артиллерией и беспилотниками, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:36:00+03:00
2025-07-15T13:36:00+03:00
энергодар
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:269:2950:1928_1920x0_80_0_0_7b237625244dc160d29f9638378c5598.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска предприняли атаку на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар артиллерией и беспилотниками, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В данный момент боевики ВСУ проводят комбинированную массированную атаку на Энергодар, применяя артиллерию и ударные беспилотники", - сказал Рогов. По предварительной информации, целью атаки ВСУ являются гражданские объекты - ТЭЦ и административные здания. "Более подробная информация уточняется", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6631cf212095c54e056bcc0172269e90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Рогов сообщил о комбинированной атаке ВСУ по Энергодару

Рогов: ВСУ атаковали Энергодар артиллерией и беспилотниками

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре
Стела с названием города в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стела с названием города в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска предприняли атаку на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар артиллерией и беспилотниками, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В данный момент боевики ВСУ проводят комбинированную массированную атаку на Энергодар, применяя артиллерию и ударные беспилотники", - сказал Рогов.
По предварительной информации, целью атаки ВСУ являются гражданские объекты - ТЭЦ и административные здания.
"Более подробная информация уточняется", - добавил Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ЭнергодарРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала