https://ria.ru/20250715/energodar-2029228598.html
Рогов сообщил о комбинированной атаке ВСУ по Энергодару
Рогов сообщил о комбинированной атаке ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 15.07.2025
Рогов сообщил о комбинированной атаке ВСУ по Энергодару
Украинские войска предприняли атаку на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар артиллерией и беспилотниками, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:36:00+03:00
2025-07-15T13:36:00+03:00
2025-07-15T13:36:00+03:00
энергодар
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:269:2950:1928_1920x0_80_0_0_7b237625244dc160d29f9638378c5598.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска предприняли атаку на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар артиллерией и беспилотниками, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В данный момент боевики ВСУ проводят комбинированную массированную атаку на Энергодар, применяя артиллерию и ударные беспилотники", - сказал Рогов. По предварительной информации, целью атаки ВСУ являются гражданские объекты - ТЭЦ и административные здания. "Более подробная информация уточняется", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6631cf212095c54e056bcc0172269e90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Рогов сообщил о комбинированной атаке ВСУ по Энергодару
Рогов: ВСУ атаковали Энергодар артиллерией и беспилотниками