https://ria.ru/20250715/energodar-2029228598.html

Рогов сообщил о комбинированной атаке ВСУ по Энергодару

Рогов сообщил о комбинированной атаке ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 15.07.2025

Рогов сообщил о комбинированной атаке ВСУ по Энергодару

Украинские войска предприняли атаку на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар артиллерией и беспилотниками, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:36:00+03:00

2025-07-15T13:36:00+03:00

2025-07-15T13:36:00+03:00

энергодар

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска предприняли атаку на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар артиллерией и беспилотниками, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В данный момент боевики ВСУ проводят комбинированную массированную атаку на Энергодар, применяя артиллерию и ударные беспилотники", - сказал Рогов. По предварительной информации, целью атаки ВСУ являются гражданские объекты - ТЭЦ и административные здания. "Более подробная информация уточняется", - добавил Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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энергодар, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия