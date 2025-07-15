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В Рыльском районе Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 15.07.2025
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17:19 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/elektrosnabzhenie-2029289195.html
В Рыльском районе Курской области восстановили электроснабжение
В Рыльском районе Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 15.07.2025
В Рыльском районе Курской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Рыльском районе Курской области, нарушенное из-за атаки подстанции украинским БПЛА, восстановлено, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:19:00+03:00
2025-07-15T17:19:00+03:00
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Электроснабжение в Рыльском районе Курской области, нарушенное из-за атаки подстанции украинским БПЛА, восстановлено, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Ранее во вторник Хинштейн сообщил, что в результате атаки украинским БПЛА села Большенизовцево Рыльского района Курской области произошло возгорание электрической подстанции. Под отключение света попали Некрасовский сельсовет с количеством населения 735 человек и Дуровский сельсовет, где проживают 296 человек. "Электроснабжение в Рыльском районе полностью восстановлено… Благодарю энергетиков за оперативную работу", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что неполадки полностью устранены.
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рыльский район
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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн
В Рыльском районе Курской области восстановили электроснабжение

Хинштейн: электроснабжение в Рыльском районе восстановлено после атаки БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Электроснабжение в Рыльском районе Курской области, нарушенное из-за атаки подстанции украинским БПЛА, восстановлено, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Ранее во вторник Хинштейн сообщил, что в результате атаки украинским БПЛА села Большенизовцево Рыльского района Курской области произошло возгорание электрической подстанции. Под отключение света попали Некрасовский сельсовет с количеством населения 735 человек и Дуровский сельсовет, где проживают 296 человек.
"Электроснабжение в Рыльском районе полностью восстановлено… Благодарю энергетиков за оперативную работу", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что неполадки полностью устранены.
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ПроисшествияРыльский районКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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