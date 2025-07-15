https://ria.ru/20250715/elektrosnabzhenie-2029289195.html

В Рыльском районе Курской области восстановили электроснабжение

В Рыльском районе Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 15.07.2025

В Рыльском районе Курской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Рыльском районе Курской области, нарушенное из-за атаки подстанции украинским БПЛА, восстановлено, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:19:00+03:00

2025-07-15T17:19:00+03:00

2025-07-15T17:19:00+03:00

происшествия

рыльский район

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 15 июл – РИА Новости. Электроснабжение в Рыльском районе Курской области, нарушенное из-за атаки подстанции украинским БПЛА, восстановлено, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Ранее во вторник Хинштейн сообщил, что в результате атаки украинским БПЛА села Большенизовцево Рыльского района Курской области произошло возгорание электрической подстанции. Под отключение света попали Некрасовский сельсовет с количеством населения 735 человек и Дуровский сельсовет, где проживают 296 человек. "Электроснабжение в Рыльском районе полностью восстановлено… Благодарю энергетиков за оперативную работу", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что неполадки полностью устранены.

https://ria.ru/20250713/oblast-2028823923.html

рыльский район

курская область

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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн