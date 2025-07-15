https://ria.ru/20250715/eksportery-2029205143.html

Выбраны лучшие экспортеры Сибирского федерального округа

Выбраны лучшие экспортеры Сибирского федерального округа - РИА Новости, 15.07.2025

Выбраны лучшие экспортеры Сибирского федерального округа

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:09:00+03:00

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2025-07-15T12:09:00+03:00

экономика

новосибирская область

иркутская область

омская область

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, объявила победителей конкурса в Сибирском федеральном округе — компании, достигшие значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг по итогам 2024 года, лауреатами премии в округе стали 34 организации и индивидуальных предпринимателя, сообщает центр."Компании Сибирского федерального округа сегодня экспортируют свою продукцию в более 100 стран мира и вносят огромный вклад в развитие промышленного экспорта России благодаря богатым природным ресурсам. Округ является одним из основных экспортеров продукции цветной металлургии, где его доля составляет порядка 38% от общего объема всего экспорта отрасли. Также компании СФО активно экспортируют продукцию лесопромышленного комплекса — почти треть от общего объема экспорта этой продукции в России. Вместе с тем, в 2024 году (по сравнению с 2021 годом) удалось нарастить объемы экспорта продукции химической промышленности на 16%. Нельзя не отметить главных экспортеров промышленной продукции в регионе — это Красноярский край и Иркутская область, занимающих 42% и 31% соответственно от всего промышленного экспорта региона. Желаю экспортерам Сибирского федерального округа продолжать наращивать свой экспортный потенциал, выводя на внешние рынки все больше качественной, конкурентоспособной российской продукции с высокой добавленной стоимостью", — подчеркнул статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов."Сибирский федеральный округ играет стратегическую роль в развитии российской экономики. Сибирь вносит значительный вклад в экспорт несырьевого сектора — от продукции АПК до высокотехнологичной химии и машиностроения. Поддержка и развитие экспортной активности здесь — один из ключевых факторов укрепления экономического суверенитета страны и расширения нашего присутствия на внешних рынках", — уточнил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Владимир Ильичев."Сибирский федеральный округ обладает мощным промышленным, научным и агропромышленным потенциалом, уникальными логистическими возможностями. В 2024 году округ обеспечил 13% от всего несырьевого неэнергетического экспорта России. Местные компании активно осваивают рынки ближнего и дальнего зарубежья, предлагая качественную и конкурентоспособную продукцию и уникальные проекты — от косметики и сельхозтехники до технологий искусственного интеллекта", — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.Торжественная церемония награждения победителей и призеров первого этапа конкурса по Сибирскому федеральному округу состоится 14 августа в Омске."Развитие сотрудничества с дружественными странами и укрепление позиций омских предприятий на мировом рынке имеют стратегическое значение. Омская область занимает выгодное географическое положение, открывая бизнесу доступ на перспективные азиатские рынки. В 2024 году 40% общего объема экспорта пришлось на экспорт продукции агропромышленного комплекса. Основными покупателями стали Казахстан, Китай, Турция, Узбекистан, Индия и Киргизия, всего агроэкспорт охватил 43 страны", — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.По итогам заседания Единой окружной конкурсной комиссии первое место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес" заняло ООО "ТИТАН-ИНТЕР-ТРЕЙД", Омская область. Экспортирует нефтехимическую продукцию. Второе место - ООО "Лесресурс", Иркутская область. Экспортирует пиломатериалы. Третье - ООО "Краслесинвест", Красноярский край. Экспортирует пиломатериалы.В этой же номинации среди малого и среднего предпринимательства победило ООО "Торговая Фирма "Теплодар", Новосибирская область. Экспортирует отопительное оборудование на твердом, газовом и электрическом топливе. Второе - ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Новосибирская область. Экспортирует профессиональную косметику. Третье - ООО "Горный инструмент", Кемеровская область — Кузбасс. Экспортирует инструмент для горнодобывающей промышленности и строительства.В номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в категории "Крупный бизнес" победило ООО "Агроцентр", Алтайский край. Экспортирует посевную, прицепную и почвообрабатывающую технику. На втором месте - ООО "Усольмаш", Иркутская область. Экспортирует машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки минеральных веществ. На третьем - ООО Научно-производственное объединение "МИР", Омская область. Экспортирует решения для интеллектуальных сетей и подстанций.Среди МСП в данной номинации выиграло ООО "СибзаводАгро", Омская область. Экспортирует посевную технику. Вторым стало ООО "ДиборЭкспорт", Омская область. Экспортирует посевную и почвообрабатывающую технику. Третьим - ООО ПК "СИБКРАНТЕХ", Новосибирская область. Экспортирует промышленные редукторы, мотор-редукторы, а также электродвигатели для привода различного промышленного оборудования.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса" в категории "Крупный бизнес" получило АО "Новосибирскхлебопродукт", Новосибирская область. Экспортирует зерновые и масличные культуры, кормовую продукцию, хлебопекарную и кормовую муку. Второе место у АО "Сиболеум", Алтайский край. Экспортирует нерафинированное рапсовое масло и жмых рапсовый. Третье - у ООО "Ростагро", Новосибирская область. Экспортирует сельскохозяйственные культуры, растительные масла и продукты переработки масличных культур.В малом и среднем бизнесе в этой номинации первое место у ООО "Алтай ЭКО сорт", Алтайский край. Экспортирует чечевицу, горох, гречневую крупу и лен. Второе - у ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов", Омская область. Экспортирует пшеницу, рожь, ячмень, овес, горох, лен масличный, крупу ячменную и пшеничные отруби. Третье - у И.П. Шарпинская О.В., Иркутская область. Экспортирует рыбу холодного копчения всех видов разделки и замороженную рыбу.В номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" в категории "Крупный бизнес" первое место получило ООО ПО "Топчихинский мелькомбинат", Новосибирская область. Экспортирует муку, манку, отруби, горох. Второе место у ООО "Группа "Продовольствие", Алтайский край. Экспортирует ячмень, пшеницу, гречиху, овес, лен, чечевицу, горох и сахар. Третье у ООО "Сибвалео экспортс", Новосибирская область. Экспортирует биологически активные пищевые добавки, косметическую продукцию, спортивные добавки, парфюмерию.Среди МСП - первое место в этой номинации у ООО "Торгово-промышленная компания "Сладонеж", Омская область. Экспортирует кондитерские изделия. Вторым стало ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЯК", Алтайский край. Экспортирует гречневую и перловую крупу, чечевицу и горох. Третьим - ООО "Сладуница ВЭД", Омская область. Экспортирует кондитерские изделия."Экспортером года в сфере услуг" в категории "Крупный бизнес" стало ООО "АльянсТрансТорг", Новосибирская область. Предлагает полный комплекс логистических услуг.Перове место у малого и среднего бизнеса в этой же номинации получило ООО "ВЭД ПАРТНЕР", Новосибирская область. Оказывает услуги временного хранения и логистического сопровождения экспорта. Второе - ООО "Континент Экспорт", Иркутская область. Предлагает комплексное транспортно-экспедиторское обслуживание. Третье - ООО "АлЭнСи", Кемеровская область — Кузбасс. Оказывает услуги по железнодорожным грузовым перевозкам."Трейдером года" в категории "Крупный бизнес" стало ООО "Зерновые линии", Омская область. Экспортирует зерно и зернобобовые культуры. Второе место у И.П. Сулейменов У.Х., Омская область. Экспортирует зерно и зернобобовые. Третье - ООО "ОНИКС", Новосибирская область. Экспортирует зерновые, масличные и бобовые культуры.Среди МСП первым стало ООО "Торговый Дом "Сибирский", Омская область. Экспортирует молочную продукцию. Второе место у ООО "Эколюкс", Новосибирская область. Экспортирует промышленное оборудование. Третье - ООО Торговая компания "СибТрейд", Новосибирская область. Экспортирует промышленную химию и лабораторное оборудование.В номинации "Новая география" первое место заняло АО "Новосибирскхлебопродукт", Новосибирская область. Экспортирует зерновые и масличные культуры, кормовую продукцию, хлебопекарную и кормовую муку. Второе - ООО "Лесресурс", Иркутская область. Экспортирует сухие хвойные пиломатериалы. Третье - ООО "Новосибирская продовольственная корпорация", Новосибирская область. Экспортирует зерновые, масличные культуры и продукты их переработки."Прорывом года" стало И.П. Шарпинская О.В., второе место у ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов", на третьем месте ООО "Эколюкс"."Ответственным экспортером (ESG)" в категории "Крупный бизнес" стало ООО "Лесресурс", Иркутская область. Экспортирует сухие хвойные пиломатериалы. Второе место у ООО "Сибвалео экспортс", Новосибирская область. Экспортирует биологически активные пищевые добавки, косметическую продукцию, спортивные добавки, парфюмерию. Третье - ООО "Томский кабельный завод", Томская область. Экспортирует изолированные провода, кабели и другие электрические проводники.В категории "Малое и среднее предпринимательство" в этой номинации первое место заняло ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов". Второе место у ООО "Кахети", Томская область. Экспортирует кедровую настойку, оригинальный соджу и алкогольную плодовую продукцию. Третьим стало ООО Торговая компания "СибТрейд", Новосибирская область. Экспортирует промышленную химию и лабораторное оборудование."Лучшей женщиной-экспортером" в категории "Крупный бизнес" стала Гороховская Т.Г., президент ООО "Сибвалео экспортс", Новосибирская область. Экспортирует биологически активные пищевые добавки, косметическую продукцию, спортивные добавки, парфюмерию.Среди МСП первое место заняла Вырвинская К.П., директор ООО "Эколюкс". Вторая - Лопаткина Татьяна Юрьевна, директор ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Третья - Тихонова Т.Г., директор ООО Торговая компания "СибТрейд".В номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" победил Карбаев А.С., директор ООО "ВЭД ПАРТНЕР", второе место у Белимов Ю.И., учредитель ООО "ПКФ "Сибирская белочка", Омская область. Экспортирует кондитерские изделия. Третьим стал Буравков А.А., генеральный директор ООО "Завод тактильного оборудования ТИФЛОТЕХНИКА", Новосибирская область. Экспортирует продукцию для обеспечения на объектах доступности для людей с инвалидностью."Лучшим экспортером в сфере электронной торговли" стало ООО "Эколюкс", Новосибирская область. Экспортирует промышленное оборудование. Второе место у ООО Торговая компания "СибТрейд", на третьем - ООО НПО "Эволюция Природы", Новосибирская область. Экспортирует РНК-препараты и клеточные концентраты растений.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проводится на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Награждение состоится на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве 21 октября 2025 года.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

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экономика, новосибирская область, иркутская область, омская область