Ученые рассказали о влиянии разлива мазута на экосистему Черного моря
Институт океанологии РАН: разлив мазута не разрушил экосистему Черного моря
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Разлив мазута не оказал фатального влияния на прибрежную экосистему Черного моря, она постепенно восстанавливается, заявили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.
В ходе научной экспедиции, организованной Институтом в период с 24 июня по 11 июля, учеными проведены исследования прибрежных донных сообществ северо-восточного побережья Черного моря. Работы вели в семи точках между поселком Джемете (МО Анапа) и поселком Лермонтово (Туапсинский район).
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"Разлив мазута не оказал фатального влияния на прибрежную экосистему Черного моря", - говорится в сообщении.
По данным ученых, на обследованном участке берега и прибрежной акватории длиной около 2 километров в районе Джемете обнаружены свежие единичные выбросы жидкого мазута в прибойной зоне, мазутные пятна и радужные пленки на воде на двух станциях из пяти.
"Несмотря на загрязнение, ученые обнаружили большое количество живых и активных крабов-плавунцов, креветок, раков-отшельников, рыб, медуз-корнеротов и двустворчатых моллюсков, что свидетельствует о постепенном восстановлении экосистемы", - отметили в институте.
Кроме того, ученые собрали пробы флоры, фауны и донных осадков в Таманском заливе Азовского моря и в реках Вулан (поселок Архипо-Осиповка) и Шапсухо (поселок Лермонтово), где загрязнения мазутом не обнаружено.
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"Выполненные работы помогут понять текущее состояние прибрежных экосистем Черного и Азовского морей, оценить влияние инвазивных видов и последствия загрязнений, что важно для сохранения биоразнообразия и экологической безопасности региона", - приводятся в сообщении слова начальника этапа экспедиции, старшего научного сотрудника Лаборатории экологии прибрежных донных сообществ ИО РАН Галины Колючкиной.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.