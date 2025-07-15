https://ria.ru/20250715/ekologiya-2029150294.html

Ученые рассказали о влиянии разлива мазута на экосистему Черного моря

Ученые рассказали о влиянии разлива мазута на экосистему Черного моря - РИА Новости, 15.07.2025

Ученые рассказали о влиянии разлива мазута на экосистему Черного моря

Разлив мазута не оказал фатального влияния на прибрежную экосистему Черного моря, она постепенно восстанавливается, заявили РИА Новости в пресс-службе Института РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T07:06:00+03:00

2025-07-15T07:06:00+03:00

2025-07-15T07:06:00+03:00

наука

черное море

азовское море

туапсинский район

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Разлив мазута не оказал фатального влияния на прибрежную экосистему Черного моря, она постепенно восстанавливается, заявили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. В ходе научной экспедиции, организованной Институтом в период с 24 июня по 11 июля, учеными проведены исследования прибрежных донных сообществ северо-восточного побережья Черного моря. Работы вели в семи точках между поселком Джемете (МО Анапа) и поселком Лермонтово (Туапсинский район). "Разлив мазута не оказал фатального влияния на прибрежную экосистему Черного моря", - говорится в сообщении. По данным ученых, на обследованном участке берега и прибрежной акватории длиной около 2 километров в районе Джемете обнаружены свежие единичные выбросы жидкого мазута в прибойной зоне, мазутные пятна и радужные пленки на воде на двух станциях из пяти. "Несмотря на загрязнение, ученые обнаружили большое количество живых и активных крабов-плавунцов, креветок, раков-отшельников, рыб, медуз-корнеротов и двустворчатых моллюсков, что свидетельствует о постепенном восстановлении экосистемы", - отметили в институте. Кроме того, ученые собрали пробы флоры, фауны и донных осадков в Таманском заливе Азовского моря и в реках Вулан (поселок Архипо-Осиповка) и Шапсухо (поселок Лермонтово), где загрязнения мазутом не обнаружено. "Выполненные работы помогут понять текущее состояние прибрежных экосистем Черного и Азовского морей, оценить влияние инвазивных видов и последствия загрязнений, что важно для сохранения биоразнообразия и экологической безопасности региона", - приводятся в сообщении слова начальника этапа экспедиции, старшего научного сотрудника Лаборатории экологии прибрежных донных сообществ ИО РАН Галины Колючкиной. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250117/mazut-1994190725.html

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991788006.html

https://ria.ru/20250609/anapa-2021863208.html

черное море

азовское море

туапсинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черное море, азовское море, туапсинский район, российская академия наук, общество