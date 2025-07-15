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Кафе на Урале, где отравились посетители, приостановило работу
Кафе на Урале, где отравились посетители, приостановило работу - РИА Новости, 15.07.2025
Кафе на Урале, где отравились посетители, приостановило работу
Кафе "Версаль" в Екатеринбурге, посетители которого заразились сальмонеллезом, приостановило работу до выяснения обстоятельств, сообщили РИА Новости в банкетной РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:04:00+03:00
2025-07-15T11:04:00+03:00
2025-07-15T11:04:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Кафе "Версаль" в Екатеринбурге, посетители которого заразились сальмонеллезом, приостановило работу до выяснения обстоятельств, сообщили РИА Новости в банкетной службе учреждения. Ранее во вторник региональный минздрав сообщил, что 12 посетителей кафе "Версаль" в Екатеринбурге госпитализированы в инфекционное отделение больницы №40 в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез, отмечали в ведомстве. Как уточняет региональное управление СК РФ, возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По версии следствия, ухудшение состояния здоровья выпускников возникло после банкета, проведенного в учреждении общественного питания. "Поступила информация об ухудшении состояния здоровья нескольких десятков выпускников одного из высших образовательных учреждений Екатеринбурга", – заявили в СУСК. "Ситуация у нас какая – приостановили деятельность нашего предприятия до выяснения обстоятельств в связи со случившимся. На данный момент ничего точного сказать не могу, потому что результаты еще не готовы, нужно время. Но и мы проводим проверки, и нас проверяют – продукты питания и сотрудников, это стандартная процедура. Последняя информация, которая у нас была от Роспотребнадзора, это 14 человек (заразившихся – ред.), другой какой-то официальной информации у нас не было. В СМИ пишут, что 70-80, у нас пока документа такого нет", – сказала собеседница агентства. "Меню было разнообразное – горячие блюда, закуски, салаты", – ответили в учреждении на вопрос, что ели выпускники на банкете.
https://ria.ru/20250714/dagestan-2029039163.html
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происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), урал
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Урал
Кафе на Урале, где отравились посетители, приостановило работу
Кафе "Версаль", где посетители заразились сальмонеллезом, приостановило работу