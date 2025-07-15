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В Екатеринбурге 12 человек попали в больницу после посещения кафе
В Екатеринбурге 12 человек попали в больницу после посещения кафе - РИА Новости, 15.07.2025
В Екатеринбурге 12 человек попали в больницу после посещения кафе
Более 10 посетителей кафе в Екатеринбурге госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, по результатам исследований у пострадавших... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:49:00+03:00
2025-07-15T09:49:00+03:00
2025-07-15T09:49:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Более 10 посетителей кафе в Екатеринбурге госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, по результатам исследований у пострадавших подтвержден сальмонеллез, сообщила пресс-служба регионального минздрава. "Информация для СМИ по организации медицинской помощи посетителям кафе "Версаль" в Екатеринбурге по состоянию на 9.00 мск 15 июля. Двенадцать человек были госпитализированы в инфекционное отделение городской клинической больницы №40 в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении. По результатам проведенных исследований, у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез, отмечают в минздраве, в настоящее время они находятся под наблюдением врачей, получают необходимое лечение, состояние пациентов удовлетворительное.
https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, екатеринбург
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург
В Екатеринбурге 12 человек попали в больницу после посещения кафе
В Екатеринбурге выявили сальмонеллез у 12 госпитализированных посетителей кафе