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В Екатеринбурге 12 человек попали в больницу после посещения кафе - РИА Новости, 15.07.2025
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09:49 15.07.2025
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В Екатеринбурге 12 человек попали в больницу после посещения кафе
В Екатеринбурге 12 человек попали в больницу после посещения кафе - РИА Новости, 15.07.2025
В Екатеринбурге 12 человек попали в больницу после посещения кафе
Более 10 посетителей кафе в Екатеринбурге госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, по результатам исследований у пострадавших... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:49:00+03:00
2025-07-15T09:49:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Более 10 посетителей кафе в Екатеринбурге госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, по результатам исследований у пострадавших подтвержден сальмонеллез, сообщила пресс-служба регионального минздрава. "Информация для СМИ по организации медицинской помощи посетителям кафе "Версаль" в Екатеринбурге по состоянию на 9.00 мск 15 июля. Двенадцать человек были госпитализированы в инфекционное отделение городской клинической больницы №40 в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении. По результатам проведенных исследований, у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез, отмечают в минздраве, в настоящее время они находятся под наблюдением врачей, получают необходимое лечение, состояние пациентов удовлетворительное.
https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html
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происшествия, здоровье - общество, екатеринбург
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург
В Екатеринбурге 12 человек попали в больницу после посещения кафе

В Екатеринбурге выявили сальмонеллез у 12 госпитализированных посетителей кафе

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Более 10 посетителей кафе в Екатеринбурге госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, по результатам исследований у пострадавших подтвержден сальмонеллез, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
"Информация для СМИ по организации медицинской помощи посетителям кафе "Версаль" в Екатеринбурге по состоянию на 9.00 мск 15 июля. Двенадцать человек были госпитализированы в инфекционное отделение городской клинической больницы №40 в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.
По результатам проведенных исследований, у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез, отмечают в минздраве, в настоящее время они находятся под наблюдением врачей, получают необходимое лечение, состояние пациентов удовлетворительное.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЕкатеринбург
 
 
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