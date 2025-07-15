https://ria.ru/20250715/ekaterinburg-2029170083.html

В Екатеринбурге 12 человек попали в больницу после посещения кафе

В Екатеринбурге 12 человек попали в больницу после посещения кафе - РИА Новости, 15.07.2025

В Екатеринбурге 12 человек попали в больницу после посещения кафе

Более 10 посетителей кафе в Екатеринбурге госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, по результатам исследований у пострадавших... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:49:00+03:00

2025-07-15T09:49:00+03:00

2025-07-15T09:49:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Более 10 посетителей кафе в Екатеринбурге госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести, по результатам исследований у пострадавших подтвержден сальмонеллез, сообщила пресс-служба регионального минздрава. "Информация для СМИ по организации медицинской помощи посетителям кафе "Версаль" в Екатеринбурге по состоянию на 9.00 мск 15 июля. Двенадцать человек были госпитализированы в инфекционное отделение городской клинической больницы №40 в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении. По результатам проведенных исследований, у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез, отмечают в минздраве, в настоящее время они находятся под наблюдением врачей, получают необходимое лечение, состояние пациентов удовлетворительное.

https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, екатеринбург