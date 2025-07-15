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Ефимов: на севере Москвы рядом с вокзалами возведут торговые комплексы - РИА Новости, 15.07.2025
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14:12 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/efimov-2029210569.html
Ефимов: на севере Москвы рядом с вокзалами возведут торговые комплексы
Ефимов: на севере Москвы рядом с вокзалами возведут торговые комплексы - РИА Новости, 15.07.2025
Ефимов: на севере Москвы рядом с вокзалами возведут торговые комплексы
Торговые и деловые комплексы построят на севере Москвы в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:12:00+03:00
2025-07-15T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Торговые и деловые комплексы построят на севере Москвы в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Реализация коммерческих масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать территории, организуя центры деловой активности и рабочие места. Это способствует созданию благоприятных условий для бизнеса и улучшению качества жизни москвичей. Сейчас в Северном административном округе на разных стадиях реализации находятся 10 МаИП, для которых выделено более 10 гектаров земли вблизи городских вокзалов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках проектов возведут торговые, общественно-деловые и многофункциональные комплексы. Их общая площадь составит около 500 тысяч квадратных метров.В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что между станциями метро "Полежаевская" и "Хорошевская" построят многофункциональный комплекс из двух зданий. Для него выделили участок площадью 1,4 гектара.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе до 2030 года планируют реализовать 37 проектов на участках недалеко от 32 вокзалов и станций метрополитена.
https://ria.ru/20250715/efimov-2029126609.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на севере Москвы рядом с вокзалами возведут торговые комплексы

Ефимов: на севере Москвы рядом с вокзалами построят торговые и деловые комплексы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Торговые и деловые комплексы построят на севере Москвы в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Реализация коммерческих масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать территории, организуя центры деловой активности и рабочие места. Это способствует созданию благоприятных условий для бизнеса и улучшению качества жизни москвичей. Сейчас в Северном административном округе на разных стадиях реализации находятся 10 МаИП, для которых выделено более 10 гектаров земли вблизи городских вокзалов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в рамках проектов возведут торговые, общественно-деловые и многофункциональные комплексы. Их общая площадь составит около 500 тысяч квадратных метров.
В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что между станциями метро "Полежаевская" и "Хорошевская" построят многофункциональный комплекс из двух зданий. Для него выделили участок площадью 1,4 гектара.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе до 2030 года планируют реализовать 37 проектов на участках недалеко от 32 вокзалов и станций метрополитена.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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11:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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