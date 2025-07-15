https://ria.ru/20250715/efimov-2029099460.html

Ефимов: за полгода по реновации завершили переселение жители 115 домов

Ефимов: за полгода по реновации завершили переселение жители 115 домов - РИА Новости, 15.07.2025

Ефимов: за полгода по реновации завершили переселение жители 115 домов

В Москве за первые шесть месяцев 2025 года полностью завершили переселение жители из 115 домов по программе реновации, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:12:00+03:00

2025-07-15T09:12:00+03:00

2025-07-15T09:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В Москве за первые шесть месяцев 2025 года полностью завершили переселение жители из 115 домов по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По итогам первого полугодия полностью расселили 115 домов старого жилого фонда. Больше всего зданий освободили в Восточном административном округе, там в новые квартиры переехали жители 33 домов. Еще 20 – на юго-востоке и 16 – на западе столицы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что после расселения дома, которые включены в программу реновации, демонтируют, на их месте строят новое жилье.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что за полгода старые дома расселили в 42 московских районах, больше всего в Гольянове – 12.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за первое полугодие текущего года.

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)