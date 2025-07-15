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Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве со СМИ Джибути - РИА Новости, 15.07.2025
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12:54 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/dzhibuti-2029216766.html
Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве со СМИ Джибути
Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве со СМИ Джибути - РИА Новости, 15.07.2025
Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве со СМИ Джибути
Агентство Sputnik и Информационное агентство Джибути (ADI) подписали соглашение о сотрудничестве, открывающее новые возможности для обмена новостными... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:54:00+03:00
2025-07-15T12:54:00+03:00
россия
джибути
sputnik
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Москва, 15 июля – РИА Новости. Агентство Sputnik и Информационное агентство Джибути (ADI) подписали соглашение о сотрудничестве, открывающее новые возможности для обмена новостными материалами и совместной работы в сфере СМИ. Торжественная церемония состоялось в Москве при поддержке Посольства России в Джибути. В рамках соглашения Sputnik и ADI – первый официальный партнер агентства в Джибути, договорились реализовывать проекты, направленные на развитие медиапространства двух стран.Подписи под документом поставили Первый заместитель Главного редактора Sputnik Сергей Кочетков и генеральный директор Информационного агентства Джибути Абдуразак Али Диране. Оформление отношений стало важным шагом в укреплении двусторонних информационных связей.По итогам подписания Сергей Кочетков отметил: "Для Sputnik это значимое событие — впервые мы официально начинаем сотрудничество с медиа в Джибути. Уверен, что это партнерство позволит нам больше узнавать о событиях в стране и расширять возможности для качественного обмена контентом, делая наши государства ближе".Абдуразак Али Диране выразил благодарность российской стороне за теплый прием на площадке агентства и подчеркнул: "Это соглашение даст нашим журналистам доступ к достоверной информации о событиях в России и за её пределами, что существенно повысит качество нашей работы".
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россия, джибути, sputnik
Россия, Джибути, Sputnik

Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве со СМИ Джибути

© РИА Новости / Иван СветозаровПервый заместитель Главного редактора Sputnik Сергей Кочетков и генеральный директор Информационного агентства Джибути Абдуразак Али Диране
Первый заместитель Главного редактора Sputnik Сергей Кочетков и генеральный директор Информационного агентства Джибути Абдуразак Али Диране - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Иван Светозаров
Первый заместитель Главного редактора Sputnik Сергей Кочетков и генеральный директор Информационного агентства Джибути Абдуразак Али Диране
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Москва, 15 июля – РИА Новости. Агентство Sputnik и Информационное агентство Джибути (ADI) подписали соглашение о сотрудничестве, открывающее новые возможности для обмена новостными материалами и совместной работы в сфере СМИ. Торжественная церемония состоялось в Москве при поддержке Посольства России в Джибути. В рамках соглашения Sputnik и ADI – первый официальный партнер агентства в Джибути, договорились реализовывать проекты, направленные на развитие медиапространства двух стран.
Подписи под документом поставили Первый заместитель Главного редактора Sputnik Сергей Кочетков и генеральный директор Информационного агентства Джибути Абдуразак Али Диране. Оформление отношений стало важным шагом в укреплении двусторонних информационных связей.
© РИА Новости / Иван СветозаровSputnik заключил соглашение о сотрудничестве со СМИ Джибути
Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве со СМИ Джибути - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Иван Светозаров
По итогам подписания Сергей Кочетков отметил: "Для Sputnik это значимое событие — впервые мы официально начинаем сотрудничество с медиа в Джибути. Уверен, что это партнерство позволит нам больше узнавать о событиях в стране и расширять возможности для качественного обмена контентом, делая наши государства ближе".
Абдуразак Али Диране выразил благодарность российской стороне за теплый прием на площадке агентства и подчеркнул: "Это соглашение даст нашим журналистам доступ к достоверной информации о событиях в России и за её пределами, что существенно повысит качество нашей работы".
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РоссияДжибутиSputnik
 
 
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