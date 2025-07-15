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В ДТП с электробусами в Москве, предварительно, пострадали 14 человек - РИА Новости, 15.07.2025
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21:22 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/dtp-2029334011.html
В ДТП с электробусами в Москве, предварительно, пострадали 14 человек
В ДТП с электробусами в Москве, предварительно, пострадали 14 человек - РИА Новости, 15.07.2025
В ДТП с электробусами в Москве, предварительно, пострадали 14 человек
Четырнадцать человек, по предварительным данным, пострадали в аварии с участием двух электробусов на Профсоюзной улице в Москве, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T21:22:00+03:00
2025-07-15T21:22:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек, по предварительным данным, пострадали в аварии с участием двух электробусов на Профсоюзной улице в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, работающих на месте. Во вторник Госавтоинспекция столицы сообщила, что в ДТП с участием двух электробусов пострадали девять человек, в том числе два ребенка. В то же время в департаменте здравоохранения Москвы отметили, что из-за аварии пострадали 11 человек, включая двоих детей, угрозы жизни нет. "Предварительно, 14 пострадавших, без летальных исходов, тяжелых нет", - рассказал собеседник агентства. Один из автобусов повредил переднее остекление, замяты передняя стойка лобового стекла и бампер, передает корреспондент РИА Новости. У второго побит задний бампер.
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Кадры с места аварии с двумя электробусами
Один из пострадавших - ребенок трех лет, по информации депздрава, его доставили вертолетом в клинику доктора Рошаля, он находится в состоянии средней тяжести. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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происшествия, россия, москва, дтп
Происшествия, Россия, Москва, ДТП
В ДТП с электробусами в Москве, предварительно, пострадали 14 человек

В ДТП с электробусами на юго-западе Москвы, предварительно, ранены 14 человек

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек, по предварительным данным, пострадали в аварии с участием двух электробусов на Профсоюзной улице в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, работающих на месте.
Во вторник Госавтоинспекция столицы сообщила, что в ДТП с участием двух электробусов пострадали девять человек, в том числе два ребенка. В то же время в департаменте здравоохранения Москвы отметили, что из-за аварии пострадали 11 человек, включая двоих детей, угрозы жизни нет.
"Предварительно, 14 пострадавших, без летальных исходов, тяжелых нет", - рассказал собеседник агентства.
Один из автобусов повредил переднее остекление, замяты передняя стойка лобового стекла и бампер, передает корреспондент РИА Новости. У второго побит задний бампер.
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7 июня, 13:24
 
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