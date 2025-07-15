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На юго-западе Москвы произошло ДТП с двумя электробусами
На юго-западе Москвы произошло ДТП с двумя электробусами - РИА Новости, 15.07.2025
На юго-западе Москвы произошло ДТП с двумя электробусами
Авария с участием двух электробусов произошла на Профсоюзной улице в Москве, пострадали 11 человек, включая двоих детей, угрозы жизни нет, сообщает столичный... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T19:57:00+03:00
2025-07-15T19:57:00+03:00
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москва
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дтп
департамент здравоохранения г. москвы
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Авария с участием двух электробусов произошла на Профсоюзной улице в Москве, пострадали 11 человек, включая двоих детей, угрозы жизни нет, сообщает столичный департамент здравоохранения."Сегодня (во вторник - ред.) на Профсоюзной улице произошло ДТП с участием двух электробусов. По предварительной информации, на остановке произошло столкновение, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения. По оперативным данным, пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. Все находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении ведомства.Департамент здравоохранения отмечает, что на месте работают девять бригад "скорой" и Центр медицины катастроф. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточняет ведомство.
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Кадры с места аварии с двумя электробусами
Один из пострадавших - ребенок трех лет, по информации депздрава, его доставили вертолетом в клинику доктора Рошаля, он находится в состоянии средней тяжести.
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москва, россия, происшествия, дтп, департамент здравоохранения г. москвы
Москва, Россия, Происшествия, ДТП, Департамент здравоохранения г. Москвы
На юго-западе Москвы произошло ДТП с двумя электробусами
На Профсоюзной улице в Москве столкнулись два электробуса, 11 человек пострадали