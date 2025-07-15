https://ria.ru/20250715/dtp-2029323393.html

На юго-западе Москвы произошло ДТП с двумя электробусами

На юго-западе Москвы произошло ДТП с двумя электробусами - РИА Новости, 15.07.2025

На юго-западе Москвы произошло ДТП с двумя электробусами

Авария с участием двух электробусов произошла на Профсоюзной улице в Москве, пострадали 11 человек, включая двоих детей, угрозы жизни нет, сообщает столичный... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:57:00+03:00

2025-07-15T19:57:00+03:00

2025-07-15T20:56:00+03:00

москва

россия

происшествия

дтп

департамент здравоохранения г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029331117_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f40fb0a357c3908da0b4671a85c6fe0.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Авария с участием двух электробусов произошла на Профсоюзной улице в Москве, пострадали 11 человек, включая двоих детей, угрозы жизни нет, сообщает столичный департамент здравоохранения."Сегодня (во вторник - ред.) на Профсоюзной улице произошло ДТП с участием двух электробусов. По предварительной информации, на остановке произошло столкновение, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения. По оперативным данным, пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. Все находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении ведомства.Департамент здравоохранения отмечает, что на месте работают девять бригад "скорой" и Центр медицины катастроф. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места аварии с двумя электробусами Один из пострадавших - ребенок трех лет, по информации депздрава, его доставили вертолетом в клинику доктора Рошаля, он находится в состоянии средней тяжести. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-15T19:57 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, происшествия, дтп, департамент здравоохранения г. москвы