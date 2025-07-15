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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск опрокинулся микроавтобус, есть погибший

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск опрокинулся микроавтобус, есть погибший - РИА Новости, 15.07.2025

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск опрокинулся микроавтобус, есть погибший

Микроавтобус, следовавший из Ханты-Мансийска в Уфу, опрокинулся на 386-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:07:00+03:00

2025-07-15T15:07:00+03:00

2025-07-15T17:15:00+03:00

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 15 июл - РИА Новости. Микроавтобус, следовавший из Ханты-Мансийска в Уфу, опрокинулся на 386-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, из восьми пассажиров один погиб, трое ранены, сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области."Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП на 386-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Движение на участке трассы полностью ограничено из-за опрокидывания микроавтобуса Toyota. В автомобиле ехали водитель и восемь пассажиров, один пассажир погиб, еще трое получили ранения. Микроавтобус следовал из Ханты-Мансийска в Уфу", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции принимают все меры, чтобы обеспечить проезд по федеральной автодороге.

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происшествия, тюмень, ханты-мансийск, тюменская область, гаи, россия, дтп