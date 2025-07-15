https://ria.ru/20250715/dtp-2029247796.html

На Алтае женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком

На Алтае женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.07.2025

На Алтае женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком

Женщина и двое детей погибли в лобовом столкновении легковушки с грузовиком на Чуйском тракте, сообщили РИА Новости в СУСК по Республике Алтай. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:40:00+03:00

2025-07-15T14:40:00+03:00

2025-07-15T14:43:00+03:00

происшествия

республика алтай

россия

майминский район

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли в лобовом столкновении легковушки с грузовиком на Чуйском тракте, сообщили РИА Новости в СУСК по Республике Алтай. "Следственными органами СК России по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Майминском районе Республики Алтай, в результате которого погибла женщина и ее двое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что авария произошла на Чуйском тракте у памятника Вячеславу Шишкову. "Водитель легкового автомобиля, двигаясь по автомобильной дороге Р-256 "Чуйский тракт", совершая обгон попутного транспортного средства, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. Трое пассажиров погибли на месте ДТП, остальные участники происшествия госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести", - отмечают в СУСК. В главке МВД по региону уточнили, что столкнулись грузовик Shacman и Nissan Serena. Все трое погибших - из Nissan. Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские и следователи-криминалисты СУСК.

https://ria.ru/20241101/dtp-1981423292.html

республика алтай

россия

майминский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика алтай, россия, майминский район, следственный комитет россии (ск рф)