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На Алтае женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.07.2025
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14:40 15.07.2025 (обновлено: 14:43 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/dtp-2029247796.html
На Алтае женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком
На Алтае женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.07.2025
На Алтае женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком
Женщина и двое детей погибли в лобовом столкновении легковушки с грузовиком на Чуйском тракте, сообщили РИА Новости в СУСК по Республике Алтай. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:40:00+03:00
2025-07-15T14:43:00+03:00
происшествия
республика алтай
россия
майминский район
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли в лобовом столкновении легковушки с грузовиком на Чуйском тракте, сообщили РИА Новости в СУСК по Республике Алтай. "Следственными органами СК России по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Майминском районе Республики Алтай, в результате которого погибла женщина и ее двое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что авария произошла на Чуйском тракте у памятника Вячеславу Шишкову. "Водитель легкового автомобиля, двигаясь по автомобильной дороге Р-256 "Чуйский тракт", совершая обгон попутного транспортного средства, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. Трое пассажиров погибли на месте ДТП, остальные участники происшествия госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести", - отмечают в СУСК. В главке МВД по региону уточнили, что столкнулись грузовик Shacman и Nissan Serena. Все трое погибших - из Nissan. Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские и следователи-криминалисты СУСК.
https://ria.ru/20241101/dtp-1981423292.html
республика алтай
россия
майминский район
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происшествия, республика алтай, россия, майминский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Алтай, Россия, Майминский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком

На Чуйском тракте женщина и 2 детей погибли в лобовом столкновении с грузовиком

© МВД-04/TelegramДТП с грузовиком около села Манжерок на Алтае
ДТП с грузовиком около села Манжерок на Алтае - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© МВД-04/Telegram
ДТП с грузовиком около села Манжерок на Алтае
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БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли в лобовом столкновении легковушки с грузовиком на Чуйском тракте, сообщили РИА Новости в СУСК по Республике Алтай.
"Следственными органами СК России по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Майминском районе Республики Алтай, в результате которого погибла женщина и ее двое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что авария произошла на Чуйском тракте у памятника Вячеславу Шишкову.
"Водитель легкового автомобиля, двигаясь по автомобильной дороге Р-256 "Чуйский тракт", совершая обгон попутного транспортного средства, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. Трое пассажиров погибли на месте ДТП, остальные участники происшествия госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести", - отмечают в СУСК.
В главке МВД по региону уточнили, что столкнулись грузовик Shacman и Nissan Serena. Все трое погибших - из Nissan. Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские и следователи-криминалисты СУСК.
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ПроисшествияРеспублика АлтайРоссияМайминский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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