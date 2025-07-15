https://ria.ru/20250715/dron-2029252214.html

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 15.07.2025

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

Мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки украинского дрона на частный дом в поселке Майский Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:48:00+03:00

2025-07-15T14:48:00+03:00

2025-07-15T14:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

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вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки украинского дрона на частный дом в поселке Майский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В посёлке Майский Белгородского района в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом пострадал мирный житель. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в доме выбиты окна, также на территории повреждена надворная постройка. Оперативные службы работают на месте, отметил глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия