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При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 15.07.2025 (обновлено: 14:54 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/dron-2029252214.html
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 15.07.2025
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки украинского дрона на частный дом в поселке Майский Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:48:00+03:00
2025-07-15T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки украинского дрона на частный дом в поселке Майский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В посёлке Майский Белгородского района в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом пострадал мирный житель. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в доме выбиты окна, также на территории повреждена надворная постройка. Оперативные службы работают на месте, отметил глава области.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали дом в белгородском поселке Маский, пострадал мужчина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на частный дом в посёлке Майский Белгородского района
Последствия атаки ВСУ на частный дом в посёлке Майский Белгородского района - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ на частный дом в посёлке Майский Белгородского района
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки украинского дрона на частный дом в поселке Майский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В посёлке Майский Белгородского района в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом пострадал мирный житель. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что в доме выбиты окна, также на территории повреждена надворная постройка. Оперативные службы работают на месте, отметил глава области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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