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При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 15.07.2025
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки украинского дрона на частный дом в поселке Майский Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:48:00+03:00
2025-07-15T14:48:00+03:00
2025-07-15T14:54:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки украинского дрона на частный дом в поселке Майский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В посёлке Майский Белгородского района в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом пострадал мирный житель. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в доме выбиты окна, также на территории повреждена надворная постройка. Оперативные службы работают на месте, отметил глава области.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали дом в белгородском поселке Маский, пострадал мужчина