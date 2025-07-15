https://ria.ru/20250715/dron-2029227152.html

Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Белгородской области

Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 15.07.2025

Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Белгородской области

Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:27:00+03:00

2025-07-15T13:27:00+03:00

2025-07-15T13:27:00+03:00

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "В период с 11.40 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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2025

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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)