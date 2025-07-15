https://ria.ru/20250715/doroga-2029263001.html

Филимонов: ремонт автодороги Новленское – Вотча начали в Вологодском округе

Филимонов: ремонт автодороги Новленское – Вотча начали в Вологодском округе - РИА Новости, 15.07.2025

Филимонов: ремонт автодороги Новленское – Вотча начали в Вологодском округе

Ремонт автодороги Новленское – Вотча в Вологодском округе начался, завершить работы планируют к концу октября 2025 года, сообщил губернатор области Георгий... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:38:00+03:00

2025-07-15T15:38:00+03:00

2025-07-15T15:38:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

вологодская область

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ремонт автодороги Новленское – Вотча в Вологодском округе начался, завершить работы планируют к концу октября 2025 года, сообщил губернатор области Георгий Филимонов. "Это востребованный и важный путь для населения. Ежедневно дорогой пользуются около 1,5 тысячи местных жителей и более тысячи дачников. Маршрут связывает село Новленское с близлежащими деревнями и районным центром, а также имеет выход к федеральной трассе А-119 Вологда – Медвежьегорск. Совсем скоро дорожное полотно преобразится и можно будет без препятствий добираться до школы, больницы, работы, к родным", – приводит пресс-служба губернатора области слова Филимонова. На всем протяжении автодороги – 13,3 километра – специалисты заменят дорожное покрытие, систему водоотводных сооружений и укрепят обочины. Также в планах – обустроить четыре пешеходных перехода и шесть автобусных остановок с автопавильонами, установить 262 дорожных знака и 1,1 километра барьерного ограждения. Ремонт трассы Новленское – Вотча проведут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Общая стоимость проекта составляет 476,7 миллиона рублей. Средства выделены из областного бюджета.

https://ria.ru/20250714/filimonov-2029096095.html

вологодская область

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георгий филимонов, вологодская область