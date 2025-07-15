https://ria.ru/20250715/doroga-2029263001.html
Филимонов: ремонт автодороги Новленское – Вотча начали в Вологодском округе
Филимонов: ремонт автодороги Новленское – Вотча начали в Вологодском округе - РИА Новости, 15.07.2025
Филимонов: ремонт автодороги Новленское – Вотча начали в Вологодском округе
Ремонт автодороги Новленское – Вотча в Вологодском округе начался, завершить работы планируют к концу октября 2025 года, сообщил губернатор области Георгий... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:38:00+03:00
2025-07-15T15:38:00+03:00
2025-07-15T15:38:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024453792_0:386:2955:2048_1920x0_80_0_0_31c7ec465708237aaecd92758c2475ba.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ремонт автодороги Новленское – Вотча в Вологодском округе начался, завершить работы планируют к концу октября 2025 года, сообщил губернатор области Георгий Филимонов. "Это востребованный и важный путь для населения. Ежедневно дорогой пользуются около 1,5 тысячи местных жителей и более тысячи дачников. Маршрут связывает село Новленское с близлежащими деревнями и районным центром, а также имеет выход к федеральной трассе А-119 Вологда – Медвежьегорск. Совсем скоро дорожное полотно преобразится и можно будет без препятствий добираться до школы, больницы, работы, к родным", – приводит пресс-служба губернатора области слова Филимонова. На всем протяжении автодороги – 13,3 километра – специалисты заменят дорожное покрытие, систему водоотводных сооружений и укрепят обочины. Также в планах – обустроить четыре пешеходных перехода и шесть автобусных остановок с автопавильонами, установить 262 дорожных знака и 1,1 километра барьерного ограждения. Ремонт трассы Новленское – Вотча проведут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Общая стоимость проекта составляет 476,7 миллиона рублей. Средства выделены из областного бюджета.
https://ria.ru/20250714/filimonov-2029096095.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024453792_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_bb6d55b44a764fafcd0537ce9354c752.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов, вологодская область
Вологодская область, Георгий Филимонов, Вологодская область
Филимонов: ремонт автодороги Новленское – Вотча начали в Вологодском округе
Губернатор Филимонов: ремонт автодороги Новленское – Вотча начали на Вологодчине
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ремонт автодороги Новленское – Вотча в Вологодском округе начался, завершить работы планируют к концу октября 2025 года, сообщил губернатор области Георгий Филимонов.
"Это востребованный и важный путь для населения. Ежедневно дорогой пользуются около 1,5 тысячи местных жителей и более тысячи дачников. Маршрут связывает село Новленское с близлежащими деревнями и районным центром, а также имеет выход к федеральной трассе А-119 Вологда – Медвежьегорск. Совсем скоро дорожное полотно преобразится и можно будет без препятствий добираться до школы, больницы, работы, к родным", – приводит пресс-служба губернатора области слова Филимонова.
На всем протяжении автодороги – 13,3 километра – специалисты заменят дорожное покрытие, систему водоотводных сооружений и укрепят обочины. Также в планах – обустроить четыре пешеходных перехода и шесть автобусных остановок с автопавильонами, установить 262 дорожных знака и 1,1 километра барьерного ограждения.
Ремонт трассы Новленское – Вотча проведут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Общая стоимость проекта составляет 476,7 миллиона рублей. Средства выделены из областного бюджета.