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Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 35 военных Украины, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:07:00+03:00
2025-07-15T12:07:00+03:00
2025-07-15T12:09:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 35 военных Украины, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Садовое и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 35-ти военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Группировка "Днепр" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Днепра" за сутки