https://ria.ru/20250715/diplomaty-2029147711.html

Российские дипломаты в Дании подвергаются запугиванию, заявил посол

Российские дипломаты в Дании подвергаются запугиванию, заявил посол - РИА Новости, 15.07.2025

Российские дипломаты в Дании подвергаются запугиванию, заявил посол

Российские дипломаты в Дании подвергаются оскорблениям, запугиваниям, были случаи прямых угроз и незаконного проникновения в квартиры сотрудников дипмиссии,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T06:21:00+03:00

2025-07-15T06:21:00+03:00

2025-07-15T06:21:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские дипломаты в Дании подвергаются оскорблениям, запугиваниям, были случаи прямых угроз и незаконного проникновения в квартиры сотрудников дипмиссии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. "Имеются случаи публичного запугивания и оскорбления наших дипломатов, распространения в их адрес инсинуаций", - сказал посол. По словам Барбина, некоторые российские дипломаты, проживавшие в городе, подвергались прямым угрозам, а в их квартиры осуществлялось незаконное проникновение.

https://ria.ru/20250715/daniya-2029133039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дания, россия, копенгаген, владимир барбин, в мире