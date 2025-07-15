https://ria.ru/20250715/delo-2029202962.html

В Калининградской области завели дело о незаконной миграции 110 человек

В Калининградской области завели дело о незаконной миграции 110 человек - РИА Новости, 15.07.2025

В Калининградской области завели дело о незаконной миграции 110 человек

Уголовное дело о незаконной миграции 110 человек возбуждено в Калининградской области, сообщил СК России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:03:00+03:00

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2025-07-15T12:03:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КАЛИНИНГРАД, 15 июл — РИА Новости. Уголовное дело о незаконной миграции 110 человек возбуждено в Калининградской области, сообщил СК России в своем Telegram-канале. Следствием установлено, что в период с января 2024 года по июнь 2025 года три фигуранта путем составления заведомо ложных трудовых договоров и договоров найма жилых помещений осуществили фиктивную постановку на учет по местам пребывания более 110 граждан Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. "Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении Татьяны Глазковой, Бахтыра Фараджова и Дониера Файзиева. Они обвиняются в организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания на территории Калининградской области (часть 3 статьи 322.1 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступление выявили в ходе рейда, проведенного военными следователями совместно с УФСБ России по Калининградской области, УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам Калининградской области, а также региональным пограничным управлением ФСБ России. По ходатайству военного следователя Глазковой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250702/prigovor-2026781089.html

https://ria.ru/20250614/migranty-2022776067.html

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происшествия, россия, калининградская область, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)