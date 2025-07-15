https://ria.ru/20250715/chernyshenko-2029289555.html

Чернышенко: студенты могут посетить Абхазию по программе "Студтуризм"

Чернышенко: студенты могут посетить Абхазию по программе "Студтуризм" - РИА Новости, 15.07.2025

Чернышенко: студенты могут посетить Абхазию по программе "Студтуризм"

Российские студенты теперь могут посетить Абхазию в рамках программы "Студтуризм", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:20:00+03:00

2025-07-15T17:20:00+03:00

2025-07-15T17:20:00+03:00

туризм

россия

абхазия

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дмитрий чернышенко

владимир путин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские студенты теперь могут посетить Абхазию в рамках программы "Студтуризм", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Программа "Студтуризм" растет: за 4 года к ней присоединилось 260 университетов из 85 регионов России. Участники путешествуют не только по нашей стране, но и за ее пределами. Молодежи доступны поездки в Армению, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию, Китай, а теперь еще и в Абхазию", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата. "В свою очередь, более 1 тысячи иностранных студентов посетят российские регионы, чтобы познакомиться с отечественной системой образования и научной повесткой. Такие поездки способствуют укреплению сотрудничества между нашими странами и росту числа иностранных студентов, как и поручал нам президент Владимир Путин", - добавил он. В аппарате вице-премьера уточнили, что подключение Абхазского государственного университета (АГУ) к программе "Студтуризм" стартовало с международного блог-тура в городе Сухум. "Он организован в июле Минобрнауки России совместно с Международным молодежным центром Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. На базе АГУ состоялись презентации образовательных возможностей, встречи с представителями вуза, мастер-классы и культурно-экскурсионные мероприятия. Участниками блог-тура стали студенты и представители медиацентров российских вузов", - говорится в сообщении. Программа молодежного и студенческого туризма ("Студтуризм") запущена в 2021 году по инициативе президента России. Она позволяет учащимся университетов от 18 до 35 лет путешествовать, размещаясь на базе общежитий университетов-партнеров. Программа предполагает эффективное использование инфраструктуры, когда общежития, которые могут освобождаться летом на время каникул, занимаются студентами же, но которые приезжают из других регионов.

https://ria.ru/20250620/turizm-2024128834.html

https://ria.ru/20250620/turpotok-2024197702.html

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