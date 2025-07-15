https://ria.ru/20250715/brjansk-2029252718.html

Суд в Брянске вынес приговор десяти фигурантам дела о незаконной миграции

Суд в Брянске вынес приговор десяти фигурантам дела о незаконной миграции - РИА Новости, 15.07.2025

Суд в Брянске вынес приговор десяти фигурантам дела о незаконной миграции

Десять фигурантов дела о взятках и организации незаконного пребывания иностранцев в РФ получили в Брянске сроки от 2 лет условно до 5 лет колонии, сообщили в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:49:00+03:00

2025-07-15T14:49:00+03:00

2025-07-15T14:49:00+03:00

происшествия

россия

брянск

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Десять фигурантов дела о взятках и организации незаконного пребывания иностранцев в РФ получили в Брянске сроки от 2 лет условно до 5 лет колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Советский районный суд города Брянска вынес приговор бывшему педагогу Центра обучения русскому языку как иностранному факультета обучения русскому языку как иностранному ФГБОУ ВО "Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина", признанной виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия), шести преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей)", – говорится в сообщении. По данным ведомства, женщина также признана виновной в 17 преступлениях по пунктам "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения) и в шести преступлениях по пункту "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная лицом с использованием своего служебного положения). Кроме этого, девять жителей Брянска и Брянской области признаны виновными по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору). "Суд установил, что подсудимая, являясь педагогом ФГБОУ ВО "Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина" и членом комиссии по проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, с июня 2021 года по июнь 2023 года получила взятки на общую сумму более 100 тысяч рублей за незаконное оказание помощи гражданам Республики Узбекистан, фактически не владеющим знаниями русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации", – указали в суде. Благодаря подсудимой, пояснили в ведомстве, иностранцы успешно сдавали экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и получали необходимые для трудоустройства сертификаты. Кроме того, группа фигурантов дела по сговору организовала нелегальное пребывание иностранцев в РФ. "Приговором суда бывшему педагогу по совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей", – отметили в суде. Также ее на 3 года лишили права принимать у иностранцев и лиц без гражданства экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Каждый из девяти остальных фигурантов дела получил по 2 года условно с испытательным сроком на 1,5 года, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250625/peterburg-2025404201.html

https://ria.ru/20250715/delo-2029202962.html

россия

брянск

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, брянск, брянская область