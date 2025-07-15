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Суд вынес заочно приговор наемнику из Британии, воевавшему на стороне ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025
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11:36 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/britanija-2029198051.html
Суд вынес заочно приговор наемнику из Британии, воевавшему на стороне ВСУ
Суд вынес заочно приговор наемнику из Британии, воевавшему на стороне ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025
Суд вынес заочно приговор наемнику из Британии, воевавшему на стороне ВСУ
Наемник из Великобритании Эннис Адам Уилсон, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет, он объявлен в международный розыск, сообщается в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:36:00+03:00
2025-07-15T11:36:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наемник из Великобритании Эннис Адам Уилсон, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Эннис Адам Уилсон признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)... Приговором суда Эннис Адам Уилсон заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что с 2022 года Уилсон в качестве наемника в составе вооруженный формирований Украины участвовал в боях против представителей силовых структур ДНР и российских военнослужащих. Отмечается, что перед этим он прошел обучение и получил навыки, изучил правила обращения с оружием и взрывными устройствами. Кроме того, он был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.
https://ria.ru/20250519/naemnik-2017813978.html
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в мире, великобритания, россия, киев, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Великобритания, Россия, Киев, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес заочно приговор наемнику из Британии, воевавшему на стороне ВСУ

Воевавший на стороне Киева наемник из Британии Уилсон заочно осужден на 14 лет

© Следком/TelegramНаемник из Великобритании Эннис Адам Уилсон
Наемник из Великобритании Эннис Адам Уилсон - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Следком/Telegram
Наемник из Великобритании Эннис Адам Уилсон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наемник из Великобритании Эннис Адам Уилсон, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Эннис Адам Уилсон признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)... Приговором суда Эннис Адам Уилсон заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
Установлено, что с 2022 года Уилсон в качестве наемника в составе вооруженный формирований Украины участвовал в боях против представителей силовых структур ДНР и российских военнослужащих. Отмечается, что перед этим он прошел обучение и получил навыки, изучил правила обращения с оружием и взрывными устройствами. Кроме того, он был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.
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