https://ria.ru/20250715/bpla-2029189542.html

В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025

В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, говорится в приложении МЧС России. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:08:00+03:00

2025-07-15T11:08:00+03:00

2025-07-15T11:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg

САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, говорится в приложении МЧС России. Ранее в приложении ведомства сообщалось, что в 5.36 мск в Самарской области была объявлена опасность атаки БПЛА, которая продлилась чуть больше пяти часов. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - говорится в приложении МЧС России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность