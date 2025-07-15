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В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА

В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025

В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников отменена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:10:00+03:00

2025-07-15T09:10:00+03:00

2025-07-15T09:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

пензенская область

олег мельниченко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в ночь на вторник в области объявлена опасность атаки БПЛА. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пензенская область

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2025

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пензенская область, олег мельниченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность