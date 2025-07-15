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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:31:00+03:00
2025-07-15T08:31:00+03:00
2025-07-15T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
воронежская область
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. Опасность была объявлена в 2.29 мск, она длилась 5 часов 45 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своём Telegram-канале.
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александр гусев (губернатор), воронежская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Воронежская область, Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области