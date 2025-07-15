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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА и ракетная опасность отменены в Курской области, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:19:00+03:00
2025-07-15T08:19:00+03:00
2025-07-15T08:19:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА и ракетная опасность отменены в Курской области, сообщил оперштаб региона. Опасность была объявлена в 22.53 мск понедельника, она длилась 9 часов 9 минут. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба. Кроме того, отменена ракетная опасность на все территории региона. Она была объявлена в 10.57 мск понедельника и продлилась 21 час 5 минут.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА и ракетная опасность отменены в Курской области