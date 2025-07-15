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ПВО за ночь сбила 55 беспилотников над пятью регионами и Черным морем
ПВО за ночь сбила 55 беспилотников над пятью регионами и Черным морем - РИА Новости, 15.07.2025
ПВО за ночь сбила 55 беспилотников над пятью регионами и Черным морем
Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:34:00+03:00
2025-07-15T07:34:00+03:00
2025-07-15T08:59:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 14 июля до 07:00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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