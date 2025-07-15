Журналист раскрыл неудобную для Киева правду после заявления Трампа
Боуз: для Киева ничего не изменится после заявления Трампа о России
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Для Киева ничего не изменится после заявления президента США Дональда Трампа о России, написал в соцсети X журналист Чей Боуз.
"Правда в том, что в ближайшее время для Украины ничего не изменится ни на линии фронта, ни в небе над Киевом", — говорится в публикации.
"Правда в том, что в ближайшее время для Украины ничего не изменится ни на линии фронта, ни в небе над Киевом", — говорится в публикации.
Журналист добавил, что в действительности батареи "Патриот" и, что еще важнее, их ракеты, в дефиците, они исключительно дорогие и требуют много времени для производства.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.