https://ria.ru/20250715/bouz-2029220351.html

Журналист раскрыл неудобную для Киева правду после заявления Трампа

Журналист раскрыл неудобную для Киева правду после заявления Трампа - РИА Новости, 15.07.2025

Журналист раскрыл неудобную для Киева правду после заявления Трампа

Для Киева ничего не изменится после заявления президента США Дональда Трампа о России, написал в соцсети X журналист Чей Боуз. "Правда в том, что в ближайшее... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:07:00+03:00

2025-07-15T13:07:00+03:00

2025-07-15T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Для Киева ничего не изменится после заявления президента США Дональда Трампа о России, написал в соцсети X журналист Чей Боуз. "Правда в том, что в ближайшее время для Украины ничего не изменится ни на линии фронта, ни в небе над Киевом", — говорится в публикации. Журналист добавил, что в действительности батареи "Патриот" и, что еще важнее, их ракеты, в дефиците, они исключительно дорогие и требуют много времени для производства. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

https://ria.ru/20250715/skorokhod-2029199733.html

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в мире, дональд трамп, россия, украина, киев