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Журналист раскрыл неудобную для Киева правду после заявления Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/bouz-2029220351.html
Журналист раскрыл неудобную для Киева правду после заявления Трампа
Журналист раскрыл неудобную для Киева правду после заявления Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
Журналист раскрыл неудобную для Киева правду после заявления Трампа
Для Киева ничего не изменится после заявления президента США Дональда Трампа о России, написал в соцсети X журналист Чей Боуз. "Правда в том, что в ближайшее... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:07:00+03:00
2025-07-15T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Для Киева ничего не изменится после заявления президента США Дональда Трампа о России, написал в соцсети X журналист Чей Боуз. "Правда в том, что в ближайшее время для Украины ничего не изменится ни на линии фронта, ни в небе над Киевом", — говорится в публикации. Журналист добавил, что в действительности батареи "Патриот" и, что еще важнее, их ракеты, в дефиците, они исключительно дорогие и требуют много времени для производства. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
https://ria.ru/20250715/skorokhod-2029199733.html
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в мире, дональд трамп, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Россия, Украина, Киев
Журналист раскрыл неудобную для Киева правду после заявления Трампа

Боуз: для Киева ничего не изменится после заявления Трампа о России

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Для Киева ничего не изменится после заявления президента США Дональда Трампа о России, написал в соцсети X журналист Чей Боуз.

"Правда в том, что в ближайшее время для Украины ничего не изменится ни на линии фронта, ни в небе над Киевом", — говорится в публикации.
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Журналист добавил, что в действительности батареи "Патриот" и, что еще важнее, их ракеты, в дефиците, они исключительно дорогие и требуют много времени для производства.

Заявление Трампа

В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампРоссияУкраинаКиев
 
 
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