https://ria.ru/20250715/borschevik-2029283640.html
Свыше 6 тысяч гектаров земли повторно обработаны от борщевика в Подмосковье
Свыше 6 тысяч гектаров земли повторно обработаны от борщевика в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2025
Свыше 6 тысяч гектаров земли повторно обработаны от борщевика в Подмосковье
Специалисты выполнили 28% работ в рамках второго этапа мероприятий по борьбе с борщевиком в Подмосковье, с 15 июня было повторно обработано более 6 тысяч... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:57:00+03:00
2025-07-15T16:57:00+03:00
2025-07-15T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты выполнили 28% работ в рамках второго этапа мероприятий по борьбе с борщевиком в Подмосковье, с 15 июня было повторно обработано более 6 тысяч гектаров земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Для удаления растения используют химические и механические методы. В пресс-службе отметили, что работы необходимо проводить из-за способности борщевика произрастать в тяжелых условиях и сохранять всхожесть. Они продлятся до начала осени. На первом этапе было обработано 23,6 тысячи гектаров муниципальной земли. В пресс-службе напомнили владельцам частной собственности об обязанности уничтожения борщевика, если тот произрастает на их территории. Сообщить о зарослях ядовитого растения можно также круглосуточно по телефонам горячей линии.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 6 тысяч гектаров земли повторно обработаны от борщевика в Подмосковье
Свыше 6 тысяч гектаров повторно обработали от борщевика в Московской области
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты выполнили 28% работ в рамках второго этапа мероприятий по борьбе с борщевиком в Подмосковье, с 15 июня было повторно обработано более 6 тысяч гектаров земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Для удаления растения используют химические и механические методы. В пресс-службе отметили, что работы необходимо проводить из-за способности борщевика произрастать в тяжелых условиях и сохранять всхожесть. Они продлятся до начала осени.
На первом этапе было обработано 23,6 тысячи гектаров муниципальной земли.
В пресс-службе напомнили владельцам частной собственности об обязанности уничтожения борщевика, если тот произрастает на их территории. Сообщить о зарослях ядовитого растения можно также круглосуточно по телефонам горячей линии.