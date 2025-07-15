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ПВО сбила три украинских беспилотника в Белгородской области
ПВО сбила три украинских беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 15.07.2025
ПВО сбила три украинских беспилотника в Белгородской области
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:50:00+03:00
2025-07-15T09:50:00+03:00
2025-07-15T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "В период с 08.15 мск до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила три украинских беспилотника в Белгородской области
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области