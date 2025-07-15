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Более ста беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
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10:05 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/belgorod-2029173006.html
Более ста беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Более ста беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
Более ста беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Более сотни украинских беспилотников атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали два человека, в том числе двухлетний... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:05:00+03:00
2025-07-15T10:05:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Более сотни украинских беспилотников атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали два человека, в том числе двухлетний ребенок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 40 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 60 боеприпасов, зафиксированы атаки 109 беспилотниками, из них 60 сбиты. Различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, двух сельхозпредприятиях, объекте связи, коммерческом предприятии, 15 транспортных средствах, кроме того, огнем уничтожен трехквартирный дом. "В Шебекинском муниципальном округе… нанесены удары 27 беспилотников, из которых 20 сбиты и подавлены. В селе Щигоревка в результате атаки беспилотника ранен двухлетний мальчик... Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести. Мужчине, который обратился за медицинской помощью после атаки беспилотника на легковой автомобиль в Шебекино, проведены все необходимые обследования в городской больнице №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что Белгородский район атакован 15 беспилотниками, в Борисовском районе и Валуйском округе совершены атаки 14 БПЛА. В Ракитянском районе хутор Семейный подвергся атакам двух дронов. Как уточнил губернатор, в Грайворонском округе пять населенных пунктов подверглись обстрелам 5 боеприпасам и атакам 5 беспилотников, в Краснояружском районе по семи населенным пунктам выпущено 55 боеприпасов и 24 дрона. Над Белгородом, Алексеевским, Губкинским, Новооскольским, Старооскольским округами и Вейделевским, Волоконовским, Красногвардейским, Чернянским районами системой ПВО сбиты 22 беспилотника, последствий нет, уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029149724.html
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происшествия, белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков
Более ста беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков: БПЛА ВСУ за сутки атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Более сотни украинских беспилотников атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали два человека, в том числе двухлетний ребенок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 40 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 60 боеприпасов, зафиксированы атаки 109 беспилотниками, из них 60 сбиты. Различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, двух сельхозпредприятиях, объекте связи, коммерческом предприятии, 15 транспортных средствах, кроме того, огнем уничтожен трехквартирный дом.
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"В Шебекинском муниципальном округе… нанесены удары 27 беспилотников, из которых 20 сбиты и подавлены. В селе Щигоревка в результате атаки беспилотника ранен двухлетний мальчик... Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести. Мужчине, который обратился за медицинской помощью после атаки беспилотника на легковой автомобиль в Шебекино, проведены все необходимые обследования в городской больнице №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский район атакован 15 беспилотниками, в Борисовском районе и Валуйском округе совершены атаки 14 БПЛА. В Ракитянском районе хутор Семейный подвергся атакам двух дронов. Как уточнил губернатор, в Грайворонском округе пять населенных пунктов подверглись обстрелам 5 боеприпасам и атакам 5 беспилотников, в Краснояружском районе по семи населенным пунктам выпущено 55 боеприпасов и 24 дрона. Над Белгородом, Алексеевским, Губкинским, Новооскольским, Старооскольским округами и Вейделевским, Волоконовским, Красногвардейским, Чернянским районами системой ПВО сбиты 22 беспилотника, последствий нет, уточнил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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ПроисшествияБелгородская областьУкраинаШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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