https://ria.ru/20250715/balashiha-2029188246.html
В Подмосковье рассмотрят дело о фиктивной регистрации 500 мигрантов
В Подмосковье рассмотрят дело о фиктивной регистрации 500 мигрантов - РИА Новости, 15.07.2025
В Подмосковье рассмотрят дело о фиктивной регистрации 500 мигрантов
Группа из 10 человек во главе с жительницей Балашихи и двое полицейских предстанут перед судом за фиктивную регистрацию более 500 мигрантов, сообщает... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:04:00+03:00
2025-07-15T11:04:00+03:00
2025-07-15T11:04:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Группа из 10 человек во главе с жительницей Балашихи и двое полицейских предстанут перед судом за фиктивную регистрацию более 500 мигрантов, сообщает подмосковный главк СК РФ. Отмечается, что завершено расследование уголовного дела против 12 человек, включая 10 членов межэтнической организованной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции, коррупции и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Кроме того, в незаконной миграции и получении взяток обвиняются два сотрудника миграционного отдела МУ МВД России "Балашихинское". Как уточняет следствие, с 2022 по 2024 годы жительница Балашихи возглавляла группу, которая фиктивно зарегистрировала более 500 иностранных граждан в Реутове и Балашихе и выдавала им поддельные сертификаты о знании русского языка и законодательства. Помогали ей в этом за взятки два сотрудника полиции. "В состав организованной группы вошел ее муж, дочь и несовершеннолетний сын, работавшие в фирме "Бюро миграционных услуг", начальник территориального миграционного пункта и ее подчиненная, специалисты по учебно-методической работе Международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН, а также иные лица", - отметили в главке. Объем уголовного дела составил более 500 томов. "Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело передано в Реутовский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250627/sud-2025745144.html
https://ria.ru/20250705/nelegaly-2027391585.html
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происшествия, балашиха, россия, реутов, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Россия, Реутов, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье рассмотрят дело о фиктивной регистрации 500 мигрантов
СК: в Балашихе 10 человек будут судить за фиктивную регистрацию 500 мигрантов