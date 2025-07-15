https://ria.ru/20250715/avtodoroga-2029319854.html

Участок Южно-Лыткаринской дороги открыли для проезда в Подмосковье

Участок Южно-Лыткаринской дороги открыли для проезда в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2025

Участок Южно-Лыткаринской дороги открыли для проезда в Подмосковье

В Московской области запустили движение на втором участке Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) длиной девять километров от Володарского до Лыткаринского шоссе с... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:27:00+03:00

2025-07-15T19:27:00+03:00

2025-07-15T19:27:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Московской области запустили движение на втором участке Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) длиной девять километров от Володарского до Лыткаринского шоссе с выходом на трассу М-5 "Урал", сообщает пресс-служба Минтранса региона. Этот дорожный проект Подмосковья строится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Отмечается, что идет строительство еще восьми участков ЮЛЫ (почти 33 километра). "Сегодня мы запустили второй значимый и самый протяженный участок ЮЛЫ – здесь расположен мост через Москву-реку и четыре транспортные развязки. Участок с 4-6 полосами движения и допустимой скоростью 90 километров в час соединит три округа: Ленинский, Лыткарино и Люберцы", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что благодаря этому более 200 тысяч жителей получат новый выезд на федеральную трассу М-5, минуя МКАД и Володарское шоссе, смогут экономить в пути порядка 40 минут. До полного завершения строительства всей трассы проезд по данному участку будет бесплатным, подчеркнул Сибатулин. Мост через Москву-реку имеет центральный судоходный пролет длиной 130 метров, обеспечивающий габарит для судов 13,5 метра. Общая длина мостового перехода составляет более 590 метров, включая русловое пролетное строение 318 метров. Строительство этого объекта велось с августа 2022 года. В настоящее время строительная готовность ЮЛЫ составляет 55%, в работах на трассе задействованы 2 420 человек и 694 единицы спецтехники. Строители продолжают переустройство инженерных сетей связи, тепло-, электро- и водоснабжения – уже переустроили 212 из 287 коммуникаций. В сентябре планируется запустить движение по третьему участку Южно-Лыткаринской автодороги – от Каширского шоссе до трассы А-105 длиной три километра. После чего из Видного можно будет доезжать до воздушной гавани и обратно по федеральной трассе, имея съезд к населенному пункту – это сократит время в пути на 20 минут.

https://ria.ru/20250715/mytischi-2029315446.html

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московская область (подмосковье)