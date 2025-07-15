Рейтинг@Mail.ru
Участок Южно-Лыткаринской дороги открыли для проезда в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:27 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/avtodoroga-2029319854.html
Участок Южно-Лыткаринской дороги открыли для проезда в Подмосковье
Участок Южно-Лыткаринской дороги открыли для проезда в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2025
Участок Южно-Лыткаринской дороги открыли для проезда в Подмосковье
В Московской области запустили движение на втором участке Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) длиной девять километров от Володарского до Лыткаринского шоссе с... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T19:27:00+03:00
2025-07-15T19:27:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029319501_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_f19e5b9d81afd265d3af038724ade3ea.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Московской области запустили движение на втором участке Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) длиной девять километров от Володарского до Лыткаринского шоссе с выходом на трассу М-5 "Урал", сообщает пресс-служба Минтранса региона. Этот дорожный проект Подмосковья строится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Отмечается, что идет строительство еще восьми участков ЮЛЫ (почти 33 километра). "Сегодня мы запустили второй значимый и самый протяженный участок ЮЛЫ – здесь расположен мост через Москву-реку и четыре транспортные развязки. Участок с 4-6 полосами движения и допустимой скоростью 90 километров в час соединит три округа: Ленинский, Лыткарино и Люберцы", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что благодаря этому более 200 тысяч жителей получат новый выезд на федеральную трассу М-5, минуя МКАД и Володарское шоссе, смогут экономить в пути порядка 40 минут. До полного завершения строительства всей трассы проезд по данному участку будет бесплатным, подчеркнул Сибатулин. Мост через Москву-реку имеет центральный судоходный пролет длиной 130 метров, обеспечивающий габарит для судов 13,5 метра. Общая длина мостового перехода составляет более 590 метров, включая русловое пролетное строение 318 метров. Строительство этого объекта велось с августа 2022 года. В настоящее время строительная готовность ЮЛЫ составляет 55%, в работах на трассе задействованы 2 420 человек и 694 единицы спецтехники. Строители продолжают переустройство инженерных сетей связи, тепло-, электро- и водоснабжения – уже переустроили 212 из 287 коммуникаций. В сентябре планируется запустить движение по третьему участку Южно-Лыткаринской автодороги – от Каширского шоссе до трассы А-105 длиной три километра. После чего из Видного можно будет доезжать до воздушной гавани и обратно по федеральной трассе, имея съезд к населенному пункту – это сократит время в пути на 20 минут.
https://ria.ru/20250715/mytischi-2029315446.html
https://ria.ru/20250715/otdykh-2029314329.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029319501_61:0:1196:851_1920x0_80_0_0_2fe0516b42f888e89c4782e60465120b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Участок Южно-Лыткаринской дороги открыли для проезда в Подмосковье

Движение по второму участку Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье

© Фото предоставлено министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиУчасток Южно-Лыткаринской дороги
Участок Южно-Лыткаринской дороги - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото предоставлено министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Участок Южно-Лыткаринской дороги
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Московской области запустили движение на втором участке Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) длиной девять километров от Володарского до Лыткаринского шоссе с выходом на трассу М-5 "Урал", сообщает пресс-служба Минтранса региона.
Этот дорожный проект Подмосковья строится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Отмечается, что идет строительство еще восьми участков ЮЛЫ (почти 33 километра).
Афонасовское шоссе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Движение по обновленному участку Афанасовского шоссе открыли в Подмосковье
Вчера, 19:01
"Сегодня мы запустили второй значимый и самый протяженный участок ЮЛЫ – здесь расположен мост через Москву-реку и четыре транспортные развязки. Участок с 4-6 полосами движения и допустимой скоростью 90 километров в час соединит три округа: Ленинский, Лыткарино и Люберцы", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что благодаря этому более 200 тысяч жителей получат новый выезд на федеральную трассу М-5, минуя МКАД и Володарское шоссе, смогут экономить в пути порядка 40 минут. До полного завершения строительства всей трассы проезд по данному участку будет бесплатным, подчеркнул Сибатулин.
Мост через Москву-реку имеет центральный судоходный пролет длиной 130 метров, обеспечивающий габарит для судов 13,5 метра. Общая длина мостового перехода составляет более 590 метров, включая русловое пролетное строение 318 метров. Строительство этого объекта велось с августа 2022 года.
В настоящее время строительная готовность ЮЛЫ составляет 55%, в работах на трассе задействованы 2 420 человек и 694 единицы спецтехники. Строители продолжают переустройство инженерных сетей связи, тепло-, электро- и водоснабжения – уже переустроили 212 из 287 коммуникаций.
В сентябре планируется запустить движение по третьему участку Южно-Лыткаринской автодороги – от Каширского шоссе до трассы А-105 длиной три километра. После чего из Видного можно будет доезжать до воздушной гавани и обратно по федеральной трассе, имея съезд к населенному пункту – это сократит время в пути на 20 минут.
Участники акции в парке - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Масштабная акция "Ночь в парке" пройдет 19 июля в Московской области
Вчера, 18:44
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала