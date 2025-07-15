https://ria.ru/20250715/aviastroenie-2029259407.html

Мишустин назвал сумму, которую направят на развитие российского авиапрома

Мишустин назвал сумму, которую направят на развитие российского авиапрома - РИА Новости, 15.07.2025

Мишустин назвал сумму, которую направят на развитие российского авиапрома

Суммарно 765 миллиардов рублей направят в ближайшие шесть лет на создание воздушных судов, авиадвигателей и оборудования для авиапрома в рамках профильного... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:14:00+03:00

2025-07-15T15:14:00+03:00

2025-07-15T15:49:00+03:00

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Суммарно 765 миллиардов рублей направят в ближайшие шесть лет на создание воздушных судов, авиадвигателей и оборудования для авиапрома в рамках профильного федерального проекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава кабмина во вторник провел стратегическую сессию о развитии авиационной промышленности. Он напомнил, что для обеспечения независимости российской гражданской авиации был сформирован профильный федеральный проект "Производство самолетов и вертолетов", который вошел в состав нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности"."На его реализацию в течение шести лет планируется выделить из федерального бюджета суммарно 765 миллиардов рублей - прежде всего, на создание воздушных судов, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры, различных технических систем и всего перечня наукоемкого оборудования. Речь идет о разработке действительно уникальной продукции, не имеющей российских аналогов, выпуск которой необходимо освоить", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что в этом вопросе власти рассчитывают на эффективность и слаженность действий российских научных центров, конструкторских бюро, отраслевых предприятий и многих тысяч компаний-смежников, которые задействованы в кооперационных цепочках."Прежде всего, надо довести до успешного завершения опытно-конструкторские работы по всем реализуемым программам. Предварительные результаты есть. В частности, вчера была успешно протестирована работа бортового радиоэлектронного оборудования в ходе лётных испытаний нашего флагмана МС-21. Впервые поднялась в воздух лаборатория на базе Як-40 с двигателем ВК-800, который будет устанавливаться на самолёты для местного сообщения – "Байкал" и совместный с белорусами самолёт "Освей", - отметил премьер.

https://ria.ru/20250715/samolety-2029261494.html

https://ria.ru/20250715/mishustin--2029258758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, михаил мишустин, россия