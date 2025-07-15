Мишустин назвал сумму, которую направят на развитие российского авиапрома
Мишустин: 765 млрд руб за 6 лет направят на создание воздушных судов в России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСтратегическая сессия правительства "Развитие авиационной промышленности"
Стратегическая сессия правительства "Развитие авиационной промышленности"
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Суммарно 765 миллиардов рублей направят в ближайшие шесть лет на создание воздушных судов, авиадвигателей и оборудования для авиапрома в рамках профильного федерального проекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина во вторник провел стратегическую сессию о развитии авиационной промышленности. Он напомнил, что для обеспечения независимости российской гражданской авиации был сформирован профильный федеральный проект "Производство самолетов и вертолетов", который вошел в состав нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности".
"На его реализацию в течение шести лет планируется выделить из федерального бюджета суммарно 765 миллиардов рублей - прежде всего, на создание воздушных судов, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры, различных технических систем и всего перечня наукоемкого оборудования. Речь идет о разработке действительно уникальной продукции, не имеющей российских аналогов, выпуск которой необходимо освоить", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что в этом вопросе власти рассчитывают на эффективность и слаженность действий российских научных центров, конструкторских бюро, отраслевых предприятий и многих тысяч компаний-смежников, которые задействованы в кооперационных цепочках.
"Прежде всего, надо довести до успешного завершения опытно-конструкторские работы по всем реализуемым программам. Предварительные результаты есть. В частности, вчера была успешно протестирована работа бортового радиоэлектронного оборудования в ходе лётных испытаний нашего флагмана МС-21. Впервые поднялась в воздух лаборатория на базе Як-40 с двигателем ВК-800, который будет устанавливаться на самолёты для местного сообщения – "Байкал" и совместный с белорусами самолёт "Освей", - отметил премьер.