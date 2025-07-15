https://ria.ru/20250715/avastroenie-2029258528.html

У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил Мишустин

У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.07.2025

У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил Мишустин

У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:11:00+03:00

2025-07-15T15:11:00+03:00

2025-07-15T16:06:00+03:00

россия

михаил мишустин

экономика

технологии

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Наша страна обладает достаточным технологическим потенциалом, всеми ресурсами, чтобы совершить кардинальный прорыв в сфере авиастроения. Как следствие, обеспечить нашим гражданам гарантированную возможность для удобных, комфортных, безопасных перелетов", — сказал он на стратегической сессии развитию авиационной промышленности.Как отметил Мишустин, на его реализацию планируют выделить 765 миллиардов рублей до 2030-го. Средства пойдут на создание авиасудов и оборудования к самолетам. При этом воздушный флот должен быть основан на отечественных технологиях.Премьер уточнил, что в конце 2026-го должны быть готовы к серийному производству МС-21 и "Байкал". Он призвал актуализировать график поставок самолетов в соответствии с ситуацией.Глава правительства назвал рост пассажиропотока первостепенной задачей отрасли. По его словам, в России активно модернизируют и строят аэропорты.

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https://ria.ru/20250715/jak-40-2029146876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, экономика, технологии