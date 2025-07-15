https://ria.ru/20250715/avastroenie-2029258528.html
У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил Мишустин
У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.07.2025
У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил Мишустин
У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:11:00+03:00
2025-07-15T15:11:00+03:00
2025-07-15T16:06:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029256718_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d637427cb2d91bab8ef9f35a3e565217.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Наша страна обладает достаточным технологическим потенциалом, всеми ресурсами, чтобы совершить кардинальный прорыв в сфере авиастроения. Как следствие, обеспечить нашим гражданам гарантированную возможность для удобных, комфортных, безопасных перелетов", — сказал он на стратегической сессии развитию авиационной промышленности.Как отметил Мишустин, на его реализацию планируют выделить 765 миллиардов рублей до 2030-го. Средства пойдут на создание авиасудов и оборудования к самолетам. При этом воздушный флот должен быть основан на отечественных технологиях.Премьер уточнил, что в конце 2026-го должны быть готовы к серийному производству МС-21 и "Байкал". Он призвал актуализировать график поставок самолетов в соответствии с ситуацией.Глава правительства назвал рост пассажиропотока первостепенной задачей отрасли. По его словам, в России активно модернизируют и строят аэропорты.
https://ria.ru/20250708/samolet-2027869615.html
https://ria.ru/20250715/jak-40-2029146876.html
https://ria.ru/20250418/samolet-2012130284.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029256718_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f764f87652078b446f952c38c9f00fac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Технологии
У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил Мишустин
Мишустин: у России есть все ресурсы для кардинального прорыва в авиастроении
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Наша страна обладает достаточным технологическим потенциалом, всеми ресурсами, чтобы совершить кардинальный прорыв в сфере авиастроения. Как следствие, обеспечить нашим гражданам гарантированную возможность для удобных, комфортных, безопасных перелетов", — сказал он на стратегической сессии развитию авиационной промышленности.
В этом году стартовал нацпроект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". В его рамках сформирован профильный проект "Производство самолетов и вертолетов".
Как отметил Мишустин, на его реализацию планируют выделить 765 миллиардов рублей до 2030-го. Средства пойдут на создание авиасудов и оборудования к самолетам. При этом воздушный флот должен быть основан на отечественных технологиях.
Премьер уточнил, что в конце 2026-го должны быть готовы к серийному производству МС-21 и "Байкал". Он призвал актуализировать график поставок самолетов в соответствии с ситуацией.
Глава правительства назвал рост пассажиропотока первостепенной задачей отрасли. По его словам, в России активно модернизируют и строят аэропорты.