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У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.07.2025
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15:11 15.07.2025 (обновлено: 16:06 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/avastroenie-2029258528.html
У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил Мишустин
У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.07.2025
У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил Мишустин
У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2025
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россия
михаил мишустин
экономика
технологии
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Наша страна обладает достаточным технологическим потенциалом, всеми ресурсами, чтобы совершить кардинальный прорыв в сфере авиастроения. Как следствие, обеспечить нашим гражданам гарантированную возможность для удобных, комфортных, безопасных перелетов", — сказал он на стратегической сессии развитию авиационной промышленности.Как отметил Мишустин, на его реализацию планируют выделить 765 миллиардов рублей до 2030-го. Средства пойдут на создание авиасудов и оборудования к самолетам. При этом воздушный флот должен быть основан на отечественных технологиях.Премьер уточнил, что в конце 2026-го должны быть готовы к серийному производству МС-21 и "Байкал". Он призвал актуализировать график поставок самолетов в соответствии с ситуацией.Глава правительства назвал рост пассажиропотока первостепенной задачей отрасли. По его словам, в России активно модернизируют и строят аэропорты.
https://ria.ru/20250708/samolet-2027869615.html
https://ria.ru/20250715/jak-40-2029146876.html
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россия, михаил мишустин, экономика, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Технологии
У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил Мишустин

Мишустин: у России есть все ресурсы для кардинального прорыва в авиастроении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСтратегическая сессия правительства "Развитие авиационной промышленности"
Стратегическая сессия правительства Развитие авиационной промышленности - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. У России есть ресурсы для прорыва в авиастроении, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Наша страна обладает достаточным технологическим потенциалом, всеми ресурсами, чтобы совершить кардинальный прорыв в сфере авиастроения. Как следствие, обеспечить нашим гражданам гарантированную возможность для удобных, комфортных, безопасных перелетов", — сказал он на стратегической сессии развитию авиационной промышленности.
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В этом году стартовал нацпроект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". В его рамках сформирован профильный проект "Производство самолетов и вертолетов".

Как отметил Мишустин, на его реализацию планируют выделить 765 миллиардов рублей до 2030-го. Средства пойдут на создание авиасудов и оборудования к самолетам. При этом воздушный флот должен быть основан на отечественных технологиях.
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Премьер уточнил, что в конце 2026-го должны быть готовы к серийному производству МС-21 и "Байкал". Он призвал актуализировать график поставок самолетов в соответствии с ситуацией.
Глава правительства назвал рост пассажиропотока первостепенной задачей отрасли. По его словам, в России активно модернизируют и строят аэропорты.
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