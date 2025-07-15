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При украинских атаках в ДНР погибли три человека за неделю - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 15.07.2025 (обновлено: 15:09 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ataki-2029254099.html
При украинских атаках в ДНР погибли три человека за неделю
При украинских атаках в ДНР погибли три человека за неделю - РИА Новости, 15.07.2025
При украинских атаках в ДНР погибли три человека за неделю
Три человека погибли, еще четверо пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила РИА Новости омбудсмен региона... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:53:00+03:00
2025-07-15T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще четверо пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова. По данным омбудсмена, с 7 июля по 13 июля погибли три человека, еще четыре человека получили ранения. Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9730 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 814 гражданских лиц, включая 1020 детей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
При украинских атаках в ДНР погибли три человека за неделю

Три мирных жителя погибли при атаках ВСУ в ДНР за неделю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще четверо пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова.
По данным омбудсмена, с 7 июля по 13 июля погибли три человека, еще четыре человека получили ранения.
Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9730 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 814 гражданских лиц, включая 1020 детей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваПроисшествия
 
 
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