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При украинских атаках в ДНР погибли три человека за неделю
При украинских атаках в ДНР погибли три человека за неделю - РИА Новости, 15.07.2025
При украинских атаках в ДНР погибли три человека за неделю
Три человека погибли, еще четверо пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила РИА Новости омбудсмен региона... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:53:00+03:00
2025-07-15T14:53:00+03:00
2025-07-15T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дарья морозова
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще четверо пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова. По данным омбудсмена, с 7 июля по 13 июля погибли три человека, еще четыре человека получили ранения. Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9730 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 814 гражданских лиц, включая 1020 детей.
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
При украинских атаках в ДНР погибли три человека за неделю
Три мирных жителя погибли при атаках ВСУ в ДНР за неделю