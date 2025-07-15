https://ria.ru/20250715/ataki-2029254099.html

При украинских атаках в ДНР погибли три человека за неделю

При украинских атаках в ДНР погибли три человека за неделю - РИА Новости, 15.07.2025

При украинских атаках в ДНР погибли три человека за неделю

Три человека погибли, еще четверо пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила РИА Новости омбудсмен региона... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:53:00+03:00

2025-07-15T14:53:00+03:00

2025-07-15T15:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще четверо пострадали за прошедшую неделю в ДНР в результате украинской вооруженной агрессии, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова. По данным омбудсмена, с 7 июля по 13 июля погибли три человека, еще четыре человека получили ранения. Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9730 человек, в том числе 247 детей, и пострадали 15 814 гражданских лиц, включая 1020 детей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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2025

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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия