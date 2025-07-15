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Украинские БПЛА повредили более 26 квартир в Воронеже - РИА Новости, 15.07.2025
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14:15 15.07.2025 (обновлено: 14:40 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ataka-2029237004.html
Украинские БПЛА повредили более 26 квартир в Воронеже
Украинские БПЛА повредили более 26 квартир в Воронеже - РИА Новости, 15.07.2025
Украинские БПЛА повредили более 26 квартир в Воронеже
Более 25 квартир, 7 частных домов, хозпостройка и 10 автомобилей повреждены в Воронеже при атаке БПЛА, сообщил мэр Сергей Петрин. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:15:00+03:00
2025-07-15T14:40:00+03:00
воронеж
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Более 25 квартир, 7 частных домов, хозпостройка и 10 автомобилей повреждены в Воронеже при атаке БПЛА, сообщил мэр Сергей Петрин.Ранее Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО украинских беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора Александра Гусева, ранения получили 24 человека, четверо из них несовершеннолетние."В разных районах города повреждения имеют более 26 квартир. У 7 частных домов незначительно пострадали остекления и фасады, еще на одном участке – хозяйственная постройка. Выявили уже 10 автомобилей, нуждающихся в замене стекол, устранении вмятин или царапин", — сообщил Петрин в своём Telegram-канале.Мэр пообещал помочь расселить семьи, которые нуждаются во временном жилье.
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Поврежденные дома и автомобили: атака БПЛА на Воронеж
Дворец пионеров, а также несколько многоэтажных домов и не менее пяти автомобилей повреждены в Воронеже после утренней атаки украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
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воронеж, происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Воронеж, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинские БПЛА повредили более 26 квартир в Воронеже

Петрин: более 26 квартир и 7 частных домов повреждены в Воронеже при атаке ВСУ

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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Более 25 квартир, 7 частных домов, хозпостройка и 10 автомобилей повреждены в Воронеже при атаке БПЛА, сообщил мэр Сергей Петрин.
Ранее Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО украинских беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора Александра Гусева, ранения получили 24 человека, четверо из них несовершеннолетние.
"В разных районах города повреждения имеют более 26 квартир. У 7 частных домов незначительно пострадали остекления и фасады, еще на одном участке – хозяйственная постройка. Выявили уже 10 автомобилей, нуждающихся в замене стекол, устранении вмятин или царапин", — сообщил Петрин в своём Telegram-канале.
Мэр пообещал помочь расселить семьи, которые нуждаются во временном жилье.
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