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Украинские БПЛА повредили более 26 квартир в Воронеже

Украинские БПЛА повредили более 26 квартир в Воронеже - РИА Новости, 15.07.2025

Украинские БПЛА повредили более 26 квартир в Воронеже

Более 25 квартир, 7 частных домов, хозпостройка и 10 автомобилей повреждены в Воронеже при атаке БПЛА, сообщил мэр Сергей Петрин. РИА Новости, 15.07.2025

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воронеж

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Более 25 квартир, 7 частных домов, хозпостройка и 10 автомобилей повреждены в Воронеже при атаке БПЛА, сообщил мэр Сергей Петрин.Ранее Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО украинских беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора Александра Гусева, ранения получили 24 человека, четверо из них несовершеннолетние."В разных районах города повреждения имеют более 26 квартир. У 7 частных домов незначительно пострадали остекления и фасады, еще на одном участке – хозяйственная постройка. Выявили уже 10 автомобилей, нуждающихся в замене стекол, устранении вмятин или царапин", — сообщил Петрин в своём Telegram-канале.Мэр пообещал помочь расселить семьи, которые нуждаются во временном жилье.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Поврежденные дома и автомобили: атака БПЛА на Воронеж Дворец пионеров, а также несколько многоэтажных домов и не менее пяти автомобилей повреждены в Воронеже после утренней атаки украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-15T14:15 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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воронеж, происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)