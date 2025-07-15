https://ria.ru/20250715/arktika-2029225144.html

В Москве определили участников Большой арктической экспедиции

В Москве определили участников Большой арктической экспедиции - РИА Новости, 15.07.2025

В Москве определили участников Большой арктической экспедиции

В столице определили участников Большой арктической экспедиции, под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро они отправятся на Крайний... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:22:00+03:00

2025-07-15T13:22:00+03:00

2025-07-15T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В столице определили участников Большой арктической экспедиции, под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро они отправятся на Крайний Север, где благоустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы активно развиваем внеучебные программы для юных москвичей, уделяя особое внимание активному школьному туризму. Яркий пример — Большая арктическая экспедиция, которую мы проведем уже в пятый раз. В этом году 14 самых подготовленных и отважных ребят отправятся в это путешествие… В число финалистов вошли восемь школьников и шесть студентов колледжей, каждый из которых будет выполнять в экспедиции свою задачу. Под руководством известного полярного путешественника они отправятся на Крайний Север, где благоустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования", - рассказала Ракова. Она отметила, что всего в отборочных этапах приняли участие более пяти тысяч школьников и студентов колледжей. "Отбор участников состоял из нескольких этапов: Арктического диктанта, приключенческой игры, конкурсов профессионального мастерства и учебно-тренировочных сборов в Карелии, где школьники и студенты колледжей приняли участие в 60-километровом походе под руководством профессиональных инструкторов", - добавила заммэра.

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Ольга Фомченкова

общество, москва, республика карелия, анастасия ракова , матвей шпаро