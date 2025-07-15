В Москве определили участников Большой арктической экспедиции
Ракова: 14 юных москвичей отправятся в Арктику под руководством Матвея Шпаро
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Москве определили участников Большой арктической экспедиции
В Москве определили участников Большой арктической экспедиции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В столице определили участников Большой арктической экспедиции, под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро они отправятся на Крайний Север, где благоустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы активно развиваем внеучебные программы для юных москвичей, уделяя особое внимание активному школьному туризму. Яркий пример — Большая арктическая экспедиция, которую мы проведем уже в пятый раз. В этом году 14 самых подготовленных и отважных ребят отправятся в это путешествие… В число финалистов вошли восемь школьников и шесть студентов колледжей, каждый из которых будет выполнять в экспедиции свою задачу. Под руководством известного полярного путешественника они отправятся на Крайний Север, где благоустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования", - рассказала Ракова.
Она отметила, что всего в отборочных этапах приняли участие более пяти тысяч школьников и студентов колледжей.
"Отбор участников состоял из нескольких этапов: Арктического диктанта, приключенческой игры, конкурсов профессионального мастерства и учебно-тренировочных сборов в Карелии, где школьники и студенты колледжей приняли участие в 60-километровом походе под руководством профессиональных инструкторов", - добавила заммэра.
В Арктике нашли фрагменты корабля голландского исследователя Баренца
9 августа 2024, 22:54