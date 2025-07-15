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В Москве определили участников Большой арктической экспедиции - РИА Новости, 15.07.2025
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13:22 15.07.2025
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В Москве определили участников Большой арктической экспедиции
В Москве определили участников Большой арктической экспедиции - РИА Новости, 15.07.2025
В Москве определили участников Большой арктической экспедиции
В столице определили участников Большой арктической экспедиции, под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро они отправятся на Крайний... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:22:00+03:00
2025-07-15T13:22:00+03:00
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общество
москва
республика карелия
анастасия ракова
матвей шпаро
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В столице определили участников Большой арктической экспедиции, под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро они отправятся на Крайний Север, где благоустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы активно развиваем внеучебные программы для юных москвичей, уделяя особое внимание активному школьному туризму. Яркий пример — Большая арктическая экспедиция, которую мы проведем уже в пятый раз. В этом году 14 самых подготовленных и отважных ребят отправятся в это путешествие… В число финалистов вошли восемь школьников и шесть студентов колледжей, каждый из которых будет выполнять в экспедиции свою задачу. Под руководством известного полярного путешественника они отправятся на Крайний Север, где благоустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования", - рассказала Ракова. Она отметила, что всего в отборочных этапах приняли участие более пяти тысяч школьников и студентов колледжей. "Отбор участников состоял из нескольких этапов: Арктического диктанта, приключенческой игры, конкурсов профессионального мастерства и учебно-тренировочных сборов в Карелии, где школьники и студенты колледжей приняли участие в 60-километровом походе под руководством профессиональных инструкторов", - добавила заммэра.
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общество, москва, республика карелия, анастасия ракова , матвей шпаро
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Республика Карелия, Анастасия Ракова , Матвей Шпаро
В Москве определили участников Большой арктической экспедиции

Ракова: 14 юных москвичей отправятся в Арктику под руководством Матвея Шпаро

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыВ Москве определили участников Большой арктической экспедиции
В Москве определили участников Большой арктической экспедиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В Москве определили участников Большой арктической экспедиции
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В столице определили участников Большой арктической экспедиции, под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро они отправятся на Крайний Север, где благоустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы активно развиваем внеучебные программы для юных москвичей, уделяя особое внимание активному школьному туризму. Яркий пример — Большая арктическая экспедиция, которую мы проведем уже в пятый раз. В этом году 14 самых подготовленных и отважных ребят отправятся в это путешествие… В число финалистов вошли восемь школьников и шесть студентов колледжей, каждый из которых будет выполнять в экспедиции свою задачу. Под руководством известного полярного путешественника они отправятся на Крайний Север, где благоустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования", - рассказала Ракова.
Она отметила, что всего в отборочных этапах приняли участие более пяти тысяч школьников и студентов колледжей.
"Отбор участников состоял из нескольких этапов: Арктического диктанта, приключенческой игры, конкурсов профессионального мастерства и учебно-тренировочных сборов в Карелии, где школьники и студенты колледжей приняли участие в 60-километровом походе под руководством профессиональных инструкторов", - добавила заммэра.
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