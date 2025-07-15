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Аграрии Липецкой области начали уборку озимой пшеницы и гороха - РИА Новости, 01.08.2025
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Липецкая область
 
18:42 15.07.2025 (обновлено: 12:51 01.08.2025)
https://ria.ru/20250715/agrarii-2032807489.html
Аграрии Липецкой области начали уборку озимой пшеницы и гороха
Аграрии Липецкой области начали уборку озимой пшеницы и гороха - РИА Новости, 01.08.2025
Аграрии Липецкой области начали уборку озимой пшеницы и гороха
Сельхозработники Липецкой области приступили к уборке озимой пшеницы и гороха, аграрии оценили урожайность в 48 центнеров с одного гектара, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.08.2025
2025-07-15T18:42:00+03:00
2025-08-01T12:51:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ЛИПЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Сельхозработники Липецкой области приступили к уборке озимой пшеницы и гороха, аграрии оценили урожайность в 48 центнеров с одного гектара, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что с 6 тысяч гектаров после обмолота земледельцы получили 29 тысяч тонн зерна.Как отметил Артамонов, сейчас уборка идет в восьми муниципалитетах области, но скоро к сбору зерновых приступят и в других районах и округах. Аграриям предстоит убрать 705 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур, из которых 312 тысяч – озимая пшеница. Общая посевная площадь в текущем году – 1,4 миллиона гектаров."Липецкая область традиционно входит в число лидеров российского агропромышленного комплекса. Старт уборочной кампании – всегда ответственное время для наших сельхозпроизводителей. Уверен, что благодаря современной технике, профессионализму аграриев и благоприятным погодным условиям нам удастся собрать достойный урожай", – прокомментировал Артамонов.По информации регионального Минсельхоза, в наличии у хозяйств имеется 4,5 тысячи тракторов, 1,7 тысячи зерноуборочных комбайнов, также есть бункеры-перегрузчики зерна, вопросов с обеспеченностью горюче-смазочными материалами нет. Хранилища смогут единовременно принять более 4,5 миллиона тонн зерна.
https://ria.ru/20250710/razvitie-2028331450.html
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липецкая область, игорь артамонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)

Аграрии Липецкой области начали уборку озимой пшеницы и гороха

© Depositphotos.com / shutterstock_evgeniy@mail.ruПосадка гороха
Посадка гороха - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Depositphotos.com / shutterstock_evgeniy@mail.ru
Посадка гороха. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Сельхозработники Липецкой области приступили к уборке озимой пшеницы и гороха, аграрии оценили урожайность в 48 центнеров с одного гектара, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что с 6 тысяч гектаров после обмолота земледельцы получили 29 тысяч тонн зерна.
Как отметил Артамонов, сейчас уборка идет в восьми муниципалитетах области, но скоро к сбору зерновых приступят и в других районах и округах. Аграриям предстоит убрать 705 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур, из которых 312 тысяч – озимая пшеница. Общая посевная площадь в текущем году – 1,4 миллиона гектаров.
"Липецкая область традиционно входит в число лидеров российского агропромышленного комплекса. Старт уборочной кампании – всегда ответственное время для наших сельхозпроизводителей. Уверен, что благодаря современной технике, профессионализму аграриев и благоприятным погодным условиям нам удастся собрать достойный урожай", – прокомментировал Артамонов.
По информации регионального Минсельхоза, в наличии у хозяйств имеется 4,5 тысячи тракторов, 1,7 тысячи зерноуборочных комбайнов, также есть бункеры-перегрузчики зерна, вопросов с обеспеченностью горюче-смазочными материалами нет. Хранилища смогут единовременно принять более 4,5 миллиона тонн зерна.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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