https://ria.ru/20250715/agrarii-2032807489.html

Аграрии Липецкой области начали уборку озимой пшеницы и гороха

Аграрии Липецкой области начали уборку озимой пшеницы и гороха - РИА Новости, 01.08.2025

Аграрии Липецкой области начали уборку озимой пшеницы и гороха

Сельхозработники Липецкой области приступили к уборке озимой пшеницы и гороха, аграрии оценили урожайность в 48 центнеров с одного гектара, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.08.2025

2025-07-15T18:42:00+03:00

2025-07-15T18:42:00+03:00

2025-08-01T12:51:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ЛИПЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Сельхозработники Липецкой области приступили к уборке озимой пшеницы и гороха, аграрии оценили урожайность в 48 центнеров с одного гектара, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что с 6 тысяч гектаров после обмолота земледельцы получили 29 тысяч тонн зерна.Как отметил Артамонов, сейчас уборка идет в восьми муниципалитетах области, но скоро к сбору зерновых приступят и в других районах и округах. Аграриям предстоит убрать 705 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур, из которых 312 тысяч – озимая пшеница. Общая посевная площадь в текущем году – 1,4 миллиона гектаров."Липецкая область традиционно входит в число лидеров российского агропромышленного комплекса. Старт уборочной кампании – всегда ответственное время для наших сельхозпроизводителей. Уверен, что благодаря современной технике, профессионализму аграриев и благоприятным погодным условиям нам удастся собрать достойный урожай", – прокомментировал Артамонов.По информации регионального Минсельхоза, в наличии у хозяйств имеется 4,5 тысячи тракторов, 1,7 тысячи зерноуборочных комбайнов, также есть бункеры-перегрузчики зерна, вопросов с обеспеченностью горюче-смазочными материалами нет. Хранилища смогут единовременно принять более 4,5 миллиона тонн зерна.

https://ria.ru/20250710/razvitie-2028331450.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)