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В Омской области будут судить аферистов, похищавших кредиты граждан - РИА Новости, 15.07.2025
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11:52 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/aferisty-2029200493.html
В Омской области будут судить аферистов, похищавших кредиты граждан
В Омской области будут судить аферистов, похищавших кредиты граждан - РИА Новости, 15.07.2025
В Омской области будут судить аферистов, похищавших кредиты граждан
В суд направлено дело аферистов, которые в Омской, Новосибирской и Свердловской областях фиктивно трудоустраивали граждан, а затем похищали выданные на их имя... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:52:00+03:00
2025-07-15T11:52:00+03:00
происшествия
россия
свердловская область
омская область
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В суд направлено дело аферистов, которые в Омской, Новосибирской и Свердловской областях фиктивно трудоустраивали граждан, а затем похищали выданные на их имя кредиты – ущерб банкам составил 200 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Омской области мои коллеги из Следственного управления регионального УМВД России завершили расследование многоэпизодного уголовного дела о преступном сообществе, участники которого обвиняются в серии хищений кредитных средств", - написала Волк в Telegram-канале. По версии следствия, жительница Омска разработала и реализовала криминальную схему, в которую вовлекла своих знакомых, в том числе сотрудниц крупных банков. Мошенники учредили несколько коммерческих организаций, куда фиктивно трудоустраивали не осведомленных о противоправной деятельности граждан. Фигуранты создавали видимость платежеспособности привлеченных работников путем фиктивного начисления им завышенной заработной платы. Сведения о ней вносили в программу банка для запроса максимальной суммы кредита, который получал одобрение благодаря задействованным в схеме банковским служащим. "С 2019 по 2023 год на территории Омской, Новосибирской и Свердловской областей совершено не менее 85 фактов мошенничества с ущербом 200 млн рублей", - добавила Волк. Правоохранители пресекли деятельность криминальной организации в сентябре 2023 года. Восемь сообщников обвиняются по статьям 159 (Мошенничество) и 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в ней). Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250713/moshenniki-2028883817.html
https://ria.ru/20250715/kurer-2029199552.html
россия
свердловская область
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происшествия, россия, свердловская область, омская область, ирина волк
Происшествия, Россия, Свердловская область, Омская область, Ирина Волк
В Омской области будут судить аферистов, похищавших кредиты граждан

МВД направило в суд дело аферистов, похитивших кредитов на 200 миллионов рублей

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Кресло судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В суд направлено дело аферистов, которые в Омской, Новосибирской и Свердловской областях фиктивно трудоустраивали граждан, а затем похищали выданные на их имя кредиты – ущерб банкам составил 200 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Омской области мои коллеги из Следственного управления регионального УМВД России завершили расследование многоэпизодного уголовного дела о преступном сообществе, участники которого обвиняются в серии хищений кредитных средств", - написала Волк в Telegram-канале.
Российские деньги - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
В Москве мошенники выманили у семьи пенсионеров более 17 миллионов рублей
13 июля, 17:21
По версии следствия, жительница Омска разработала и реализовала криминальную схему, в которую вовлекла своих знакомых, в том числе сотрудниц крупных банков. Мошенники учредили несколько коммерческих организаций, куда фиктивно трудоустраивали не осведомленных о противоправной деятельности граждан.
Фигуранты создавали видимость платежеспособности привлеченных работников путем фиктивного начисления им завышенной заработной платы. Сведения о ней вносили в программу банка для запроса максимальной суммы кредита, который получал одобрение благодаря задействованным в схеме банковским служащим.
"С 2019 по 2023 год на территории Омской, Новосибирской и Свердловской областей совершено не менее 85 фактов мошенничества с ущербом 200 млн рублей", - добавила Волк.
Правоохранители пресекли деятельность криминальной организации в сентябре 2023 года. Восемь сообщников обвиняются по статьям 159 (Мошенничество) и 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в ней). Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников
11:44
 
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