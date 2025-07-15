В Омской области будут судить аферистов, похищавших кредиты граждан
МВД направило в суд дело аферистов, похитивших кредитов на 200 миллионов рублей
Кресло судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В суд направлено дело аферистов, которые в Омской, Новосибирской и Свердловской областях фиктивно трудоустраивали граждан, а затем похищали выданные на их имя кредиты – ущерб банкам составил 200 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В Омской области мои коллеги из Следственного управления регионального УМВД России завершили расследование многоэпизодного уголовного дела о преступном сообществе, участники которого обвиняются в серии хищений кредитных средств", - написала Волк в Telegram-канале.
По версии следствия, жительница Омска разработала и реализовала криминальную схему, в которую вовлекла своих знакомых, в том числе сотрудниц крупных банков. Мошенники учредили несколько коммерческих организаций, куда фиктивно трудоустраивали не осведомленных о противоправной деятельности граждан.
Фигуранты создавали видимость платежеспособности привлеченных работников путем фиктивного начисления им завышенной заработной платы. Сведения о ней вносили в программу банка для запроса максимальной суммы кредита, который получал одобрение благодаря задействованным в схеме банковским служащим.
"С 2019 по 2023 год на территории Омской, Новосибирской и Свердловской областей совершено не менее 85 фактов мошенничества с ущербом 200 млн рублей", - добавила Волк.
Правоохранители пресекли деятельность криминальной организации в сентябре 2023 года. Восемь сообщников обвиняются по статьям 159 (Мошенничество) и 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в ней). Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.