https://ria.ru/20250715/aeroport-2029240361.html

В Екатеринбурге пьяная пара устроила дебош в аэропорту

В Екатеринбурге пьяная пара устроила дебош в аэропорту - РИА Новости, 15.07.2025

В Екатеринбурге пьяная пара устроила дебош в аэропорту

Пьяная пара устроила дебош в аэропорту "Кольцово", опоздав на рейс из Екатеринбурга в Сочи, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:21:00+03:00

2025-07-15T14:21:00+03:00

2025-07-15T14:21:00+03:00

екатеринбург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Пьяная пара устроила дебош в аэропорту "Кольцово", опоздав на рейс из Екатеринбурга в Сочи, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО. "Пара опоздала на посадку в самолет, отправлявшийся рейсом Екатеринбург – Сочи. Когда мужчина и женщина подошли к стойке выхода, им сообщили, что посадка завершена. Не согласившись с этим решением, пассажиры… вбежали в трубу телетрапа и попытались самостоятельно попасть на борт. Представители службы авиационной безопасности пресекли эти действия, заблокировав двери на вход и выход из трапа и вызвав на место сотрудников транспортной полиции", – рассказали в ведомстве. Позднее полицейским 29-летняя женщина со своим 35-летним спутником, по внешним признакам находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, заявила, что она должна срочно попасть в офис авиакомпании, чтобы получить деньги за несостоявшийся полет. "Проявив недюжинное актерское мастерство, дама наотрез отказалась следовать со стражами порядка, легла на пол и заявила, что не сдвинется с места, в результате чего в линейный отдел МВД России в аэропорту "Кольцово" ее пришлось доставлять на инвалидной коляске. Спутник девушки согласился пройти в полицию добровольно", – уточнили в управлении. От медицинского освидетельствования женщина отказалась, но призналась, что они употребляли спиртное на территории воздушной гавани. Как отмечают в МВД, ровно год назад пару уже привлекали к административной ответственности за практически аналогичную историю транспортные полицейские столичного "Домодедово" - и тогда они тоже ожидали рейса в Сочи. На этот раз в отношении них составили протоколы за неисполнение требований в области транспортной безопасности со штрафом в три тысячи рублей с каждого. Кроме того, женщине за мелкое хулиганство предстоит раскошелиться еще на две тысячи.

https://ria.ru/20250710/muzhchina-2028425717.html

екатеринбург

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екатеринбург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия