https://ria.ru/20250715/aeroflot-2029314977.html

"Аэрофлот" поставит более вместительные самолеты на рейсы Москва-Геленджик

"Аэрофлот" поставит более вместительные самолеты на рейсы Москва-Геленджик - РИА Новости, 15.07.2025

"Аэрофлот" поставит более вместительные самолеты на рейсы Москва-Геленджик

Авиакомпания "Аэрофлот" поставит более вместительные самолеты на рейсы Москва-Геленджик, тем самым увеличив количество мест в салоне на 16%, сообщила компания. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:48:00+03:00

2025-07-15T18:48:00+03:00

2025-07-15T18:48:00+03:00

геленджик

москва

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" поставит более вместительные самолеты на рейсы Москва-Геленджик, тем самым увеличив количество мест в салоне на 16%, сообщила компания. "До конца июля авиакомпания будет выполнять полёты по этому маршруту на лайнерах Airbus A321 большей вместимости вместо Airbus A320, который изначально планировался. Теперь пассажирам на каждом рейсе доступно 16 кресел класса Бизнес и 167 кресел класса Эконом", - сообщили в компании. Первый рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик состоится 18 июля. Ранее сообщалось, что по этому направлению рейсы будут выполняться один раз в сутки. С 1 августа запланировано уже два рейса в сутки. Как сообщала в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, всего было выполнено 324 рейса.

https://ria.ru/20250714/aeroflot-2029046364.html

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геленджик, москва, аэрофлот