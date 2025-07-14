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Земля стала вращаться быстрее: неожиданные последствия - РИА Новости, 14.07.2025
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19:12 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/zemlya-2029047430.html
Земля стала вращаться быстрее: неожиданные последствия
Земля стала вращаться быстрее: неожиданные последствия - РИА Новости, 14.07.2025
Земля стала вращаться быстрее: неожиданные последствия
Часто можно услышать, что ритм жизни за последний десяток лет сильно ускорился. Не отстает от данной тенденции и наша планета Земля. Как стало известно ученым,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T19:12:00+03:00
2025-07-14T19:12:00+03:00
земля
луна
лондон
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Часто можно услышать, что ритм жизни за последний десяток лет сильно ускорился. Не отстает от данной тенденции и наша планета Земля. Как стало известно ученым, этим летом наша планета будет несколько дней вращаться ускоренно.Произойдет это 22 июля, а также 5 августа, когда сутки станут короче на 1,5/1000 доли секунды. Такую особенность фиксируют уже пятый год подряд, и, похоже, она будет повторятся.Несмотря на то, что мы этого пока не замечаем, учёные утверждают, что неконтролируемое ускорение в конечном счёте может привести к самым катастрофическим последствиям.Как ученые узнали, что Земля ускоряетсяЧтобы отслеживать происходящие отклонения, ученые используют атомные часы и спутниковые приборы.Благодаря современным технологиям можно точно замерить даже крошечные колебания, которые невозможно идентифицировать обычным способом.В среднем планете требуется 24 часа, или 86 400 секунд, чтобы совершить один полный оборот, который называется солнечным днём, но в указанные даты Земля завершит оборот чуть быстрее.Например, 5 августа ожидается отклонение на 1,51 мс. Подобные микросдвиги, хотя и кажутся совершенно незначительными, но играют значимую роль в планетарной системе.Почему Земля ускоряется?Обычно причина ускорения нашей планеты кроется в расположении Луны и активности глубинных слоев Земли. Когда спутник удаляется от экваториальной области, гравитационная сила, замедляющая вращение, несколько ослабевает.Вот из-за этого Земля ненадолго и ускоряется. Поэтому резкие скачки происходят не в любой момент, а при совпадении лунных циклов с внутренними процессами, происходящими в недрах Земли.Пока максимум отклонения был зафиксирован 5 июля 2024-го года. Тогда сутки оказались короче почти на 1,7 мс. В этом году, по расчетам специалистов, скорость достигнет подобных значений как минимум трижды.Так как Земля имеет форму шара, её окружность у полюсов меньше, чем на экваторе, поэтому чем дальше от полюсов, тем быстрее движется поверхность планеты.Неожиданное последствие А тот, кто стоит на экваторе, вращается в пространстве со скоростью около 1037 миль в час (1668 км/ч), в то время как тот, кто живет, к примеру, в Лондоне, движется со скоростью всего 646 миль в час (1041 км/ч).Чем быстрее вращается Земля, тем короче становятся наши дни. При увеличении скорости вращения, к примеру, на 1 милю в час день станет короче всего на полторы минуты, и наши внутренние биологические часы, которые придерживаются довольно строгого 24-часового графика, скорее всего, этого не заметят.Но что произойдет, если Земля начнет вращаться еще быстрее, скажем, 100 миль в час или 160 км/час?Всемирный потопЭто привело бы к весьма серьёзным и опасным последствиям. Витольд Фрачек, аналитик компании ESRI, занимающейся разработкой картографического программного обеспечения, сказал журналу Popular Science: "Я думаю, что бассейн Амазонки, Северная Австралия и не говоря уже об островах в экваториальном регионе — всё это уйдёт под воду."Я не знаю, насколько глубоко под водой, но, по моим оценкам, от 9 до 20 метров". - продолжил Франчек.Кроме того, погода на Земле станет намного более экстремальной. Астроном НАСА доктор Стен Оденвальд говорит, что "ураганы будут вращаться быстрее и в них будет больше энергии".А если Земля удвоит скорость, то это приведет уже к мировой катастрофе. Центробежные силы начнут притягивать уже сотни футов воды к экватору."Я думаю, что за исключением самых высоких гор, таких как Килиманджаро или вершины Анд, вся территория экваториального региона будет покрыта водой", — рассказал Фрачек.При скорости в 1600 километров в час центробежные силы, возникающие при вращении, станут еще сильнее. Воде будет легче преодолевать силу притяжения и испаряться в атмосферу.В и без того затопленных регионах на экваторе почти постоянно шли бы дожди, а воздух был бы окутан постоянным тяжелым туманом.Так или иначе, но даже незаметные глазу изменения в скорости вращения нашей планеты могут повлиять на работу технологий, к которым мы давно уже привыкли, в том числе на системы GPS, спутники и связь.
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земля, луна, лондон
Земля, Луна, Лондон

Земля стала вращаться быстрее: неожиданные последствия

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетитель Центра "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос" на ВДНХ во время мероприятий, посвященных Дню космонавтики
Посетитель Центра Космонавтика и авиация в павильоне Космос на ВДНХ во время мероприятий, посвященных Дню космонавтики - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Часто можно услышать, что ритм жизни за последний десяток лет сильно ускорился. Не отстает от данной тенденции и наша планета Земля. Как стало известно ученым, этим летом наша планета будет несколько дней вращаться ускоренно.
Произойдет это 22 июля, а также 5 августа, когда сутки станут короче на 1,5/1000 доли секунды. Такую особенность фиксируют уже пятый год подряд, и, похоже, она будет повторятся.
Несмотря на то, что мы этого пока не замечаем, учёные утверждают, что неконтролируемое ускорение в конечном счёте может привести к самым катастрофическим последствиям.
CC0 / / Планета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
CC0 / /
Планета Земля

Как ученые узнали, что Земля ускоряется

Чтобы отслеживать происходящие отклонения, ученые используют атомные часы и спутниковые приборы.
Благодаря современным технологиям можно точно замерить даже крошечные колебания, которые невозможно идентифицировать обычным способом.
В среднем планете требуется 24 часа, или 86 400 секунд, чтобы совершить один полный оборот, который называется солнечным днём, но в указанные даты Земля завершит оборот чуть быстрее.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / lightsource / designsstockВращение Земли
Вращение Земли - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / lightsource / designsstock
Вращение Земли
Например, 5 августа ожидается отклонение на 1,51 мс. Подобные микросдвиги, хотя и кажутся совершенно незначительными, но играют значимую роль в планетарной системе.

Почему Земля ускоряется?

Обычно причина ускорения нашей планеты кроется в расположении Луны и активности глубинных слоев Земли. Когда спутник удаляется от экваториальной области, гравитационная сила, замедляющая вращение, несколько ослабевает.
© Pixabay / BlenderTimerСолнечная система
Солнечная система - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Pixabay / BlenderTimer
Солнечная система
Вот из-за этого Земля ненадолго и ускоряется. Поэтому резкие скачки происходят не в любой момент, а при совпадении лунных циклов с внутренними процессами, происходящими в недрах Земли.
Пока максимум отклонения был зафиксирован 5 июля 2024-го года. Тогда сутки оказались короче почти на 1,7 мс. В этом году, по расчетам специалистов, скорость достигнет подобных значений как минимум трижды.
Так как Земля имеет форму шара, её окружность у полюсов меньше, чем на экваторе, поэтому чем дальше от полюсов, тем быстрее движется поверхность планеты.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/lightsource, Roberto Molar Candanosa, Scott Sheppard / Carnegie Institution for ScienceСравнение размеров Земли и Девятой планеты
Сравнение размеров Земли и Девятой планеты - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/lightsource, Roberto Molar Candanosa, Scott Sheppard / Carnegie Institution for Science
Сравнение размеров Земли и Девятой планеты

Неожиданное последствие

А тот, кто стоит на экваторе, вращается в пространстве со скоростью около 1037 миль в час (1668 км/ч), в то время как тот, кто живет, к примеру, в Лондоне, движется со скоростью всего 646 миль в час (1041 км/ч).
Чем быстрее вращается Земля, тем короче становятся наши дни. При увеличении скорости вращения, к примеру, на 1 милю в час день станет короче всего на полторы минуты, и наши внутренние биологические часы, которые придерживаются довольно строгого 24-часового графика, скорее всего, этого не заметят.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/edesignuaСуточное вращение Земли
Суточное вращение Земли - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/edesignua
Суточное вращение Земли
Но что произойдет, если Земля начнет вращаться еще быстрее, скажем, 100 миль в час или 160 км/час?

Всемирный потоп

Это привело бы к весьма серьёзным и опасным последствиям. Витольд Фрачек, аналитик компании ESRI, занимающейся разработкой картографического программного обеспечения, сказал журналу Popular Science: "Я думаю, что бассейн Амазонки, Северная Австралия и не говоря уже об островах в экваториальном регионе — всё это уйдёт под воду.
"Я не знаю, насколько глубоко под водой, но, по моим оценкам, от 9 до 20 метров". - продолжил Франчек.
CC BY-SA 4.0 / Andrew Z. Colvin / Динамо-механизм возникновения магнитного поля Земли
Динамо-механизм возникновения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Andrew Z. Colvin /
Динамо-механизм возникновения магнитного поля Земли
Кроме того, погода на Земле станет намного более экстремальной. Астроном НАСА доктор Стен Оденвальд говорит, что "ураганы будут вращаться быстрее и в них будет больше энергии".
А если Земля удвоит скорость, то это приведет уже к мировой катастрофе. Центробежные силы начнут притягивать уже сотни футов воды к экватору.
"Я думаю, что за исключением самых высоких гор, таких как Килиманджаро или вершины Анд, вся территория экваториального региона будет покрыта водой", — рассказал Фрачек.
© Pixabay / Pixabay / Greg MontaniВид на Килиманджаро в Танзании
Вид на Килиманджаро в Танзании - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Pixabay / Pixabay / Greg Montani
Вид на Килиманджаро в Танзании
При скорости в 1600 километров в час центробежные силы, возникающие при вращении, станут еще сильнее. Воде будет легче преодолевать силу притяжения и испаряться в атмосферу.
В и без того затопленных регионах на экваторе почти постоянно шли бы дожди, а воздух был бы окутан постоянным тяжелым туманом.
Так или иначе, но даже незаметные глазу изменения в скорости вращения нашей планеты могут повлиять на работу технологий, к которым мы давно уже привыкли, в том числе на системы GPS, спутники и связь.
 
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