Земля стала вращаться быстрее: неожиданные последствия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетитель Центра "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос" на ВДНХ во время мероприятий, посвященных Дню космонавтики
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Часто можно услышать, что ритм жизни за последний десяток лет сильно ускорился. Не отстает от данной тенденции и наша планета Земля. Как стало известно ученым, этим летом наша планета будет несколько дней вращаться ускоренно.
Произойдет это 22 июля, а также 5 августа, когда сутки станут короче на 1,5/1000 доли секунды. Такую особенность фиксируют уже пятый год подряд, и, похоже, она будет повторятся.
Несмотря на то, что мы этого пока не замечаем, учёные утверждают, что неконтролируемое ускорение в конечном счёте может привести к самым катастрофическим последствиям.
Как ученые узнали, что Земля ускоряется
Чтобы отслеживать происходящие отклонения, ученые используют атомные часы и спутниковые приборы.
Благодаря современным технологиям можно точно замерить даже крошечные колебания, которые невозможно идентифицировать обычным способом.
В среднем планете требуется 24 часа, или 86 400 секунд, чтобы совершить один полный оборот, который называется солнечным днём, но в указанные даты Земля завершит оборот чуть быстрее.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / lightsource / designsstockВращение Земли
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / lightsource / designsstock
Вращение Земли
Например, 5 августа ожидается отклонение на 1,51 мс. Подобные микросдвиги, хотя и кажутся совершенно незначительными, но играют значимую роль в планетарной системе.
Почему Земля ускоряется?
Обычно причина ускорения нашей планеты кроется в расположении Луны и активности глубинных слоев Земли. Когда спутник удаляется от экваториальной области, гравитационная сила, замедляющая вращение, несколько ослабевает.
© Pixabay / BlenderTimerСолнечная система
© Pixabay / BlenderTimer
Солнечная система
Вот из-за этого Земля ненадолго и ускоряется. Поэтому резкие скачки происходят не в любой момент, а при совпадении лунных циклов с внутренними процессами, происходящими в недрах Земли.
Пока максимум отклонения был зафиксирован 5 июля 2024-го года. Тогда сутки оказались короче почти на 1,7 мс. В этом году, по расчетам специалистов, скорость достигнет подобных значений как минимум трижды.
Так как Земля имеет форму шара, её окружность у полюсов меньше, чем на экваторе, поэтому чем дальше от полюсов, тем быстрее движется поверхность планеты.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/lightsource, Roberto Molar Candanosa, Scott Sheppard / Carnegie Institution for ScienceСравнение размеров Земли и Девятой планеты
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/lightsource, Roberto Molar Candanosa, Scott Sheppard / Carnegie Institution for Science
Сравнение размеров Земли и Девятой планеты
Неожиданное последствие
А тот, кто стоит на экваторе, вращается в пространстве со скоростью около 1037 миль в час (1668 км/ч), в то время как тот, кто живет, к примеру, в Лондоне, движется со скоростью всего 646 миль в час (1041 км/ч).
Чем быстрее вращается Земля, тем короче становятся наши дни. При увеличении скорости вращения, к примеру, на 1 милю в час день станет короче всего на полторы минуты, и наши внутренние биологические часы, которые придерживаются довольно строгого 24-часового графика, скорее всего, этого не заметят.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/edesignuaСуточное вращение Земли
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/edesignua
Суточное вращение Земли
Но что произойдет, если Земля начнет вращаться еще быстрее, скажем, 100 миль в час или 160 км/час?
Всемирный потоп
Это привело бы к весьма серьёзным и опасным последствиям. Витольд Фрачек, аналитик компании ESRI, занимающейся разработкой картографического программного обеспечения, сказал журналу Popular Science: "Я думаю, что бассейн Амазонки, Северная Австралия и не говоря уже об островах в экваториальном регионе — всё это уйдёт под воду.
"Я не знаю, насколько глубоко под водой, но, по моим оценкам, от 9 до 20 метров". - продолжил Франчек.
Кроме того, погода на Земле станет намного более экстремальной. Астроном НАСА доктор Стен Оденвальд говорит, что "ураганы будут вращаться быстрее и в них будет больше энергии".
А если Земля удвоит скорость, то это приведет уже к мировой катастрофе. Центробежные силы начнут притягивать уже сотни футов воды к экватору.
"Я думаю, что за исключением самых высоких гор, таких как Килиманджаро или вершины Анд, вся территория экваториального региона будет покрыта водой", — рассказал Фрачек.
© Pixabay / Pixabay / Greg MontaniВид на Килиманджаро в Танзании
© Pixabay / Pixabay / Greg Montani
Вид на Килиманджаро в Танзании
При скорости в 1600 километров в час центробежные силы, возникающие при вращении, станут еще сильнее. Воде будет легче преодолевать силу притяжения и испаряться в атмосферу.
В и без того затопленных регионах на экваторе почти постоянно шли бы дожди, а воздух был бы окутан постоянным тяжелым туманом.
Так или иначе, но даже незаметные глазу изменения в скорости вращения нашей планеты могут повлиять на работу технологий, к которым мы давно уже привыкли, в том числе на системы GPS, спутники и связь.