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Учился у националиста: как давно и за что Зеленский ненавидит Россию - РИА Новости, 14.07.2025
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18:29 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/zelenskiy-2029041023.html
Учился у националиста: как давно и за что Зеленский ненавидит Россию
Учился у националиста: как давно и за что Зеленский ненавидит Россию - РИА Новости, 14.07.2025
Учился у националиста: как давно и за что Зеленский ненавидит Россию
Не зря говорят, что педагог – это инженер человеческих душ. От учителя, который закладывает знания школьникам, во многом зависит, с каким мировоззрением они... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:29:00+03:00
2025-07-14T18:29:00+03:00
россия
львов
украина
анджей дуда
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Не зря говорят, что педагог – это инженер человеческих душ. От учителя, который закладывает знания школьникам, во многом зависит, с каким мировоззрением они пойдут дальше по жизни. Примечательна в этом плане публикация телеграмм-канала SHOT, в которой рассказывается, что учителем истории Владимира Зеленского был националист из Львова. Возможно, именно поэтому у него сформировалось весьма пренебрежительное отношение к другим народам, и к России в частности."Нам об этом не рассказывали в школе"О том, что в школе Зеленскому весьма однобоко преподавали историю, стало понятно, когда он признался польскому президенту Анджею Дуде, что не слышал об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне, когда погибло по разным оценкам от 36 до 100 тысяч поляков."Анджей, я никогда не слышал об убийствах поляков на Западной Украине, на Волыни. Нам об этом не рассказывали в школе", — сказал президент Украины президенту Польши.В телеграмм-канале SHOT опубликовали свидетельства учительницы Вовы Зеленского, а ныне директора 95-й гимназии Кривого Рога Аллы Шепилко, которые проясняют пробелы в образовании у будущего президента.Историк, помешанный на украинской государственностиУчительница прекрасно помнит весь педагогический состав, который работал в школьные годы Зеленского. По словам Аллы Ивановны: "Историк Зеленского приехал с Западной Украины и был помешан на украинской государственности".А так как в те годы, кроме него никто особо не знал, что это за государственность такая, то Константину был предоставлен карт-бланш."Он мог ответить с ходу на любой вопрос, но правдой это было или нет — неизвестно, проверить его никто не мог", — говорит учительница.Далее Шепилко вспоминала, что учителя всегда поддерживали Вовочку и не мешали развивать актерский талант. Однако после выпуска Зеленский ни разу не приезжал в свою родную гимназию, чтобы проведать педагогов. И даже когда стал звездой шоу-бизнеса, совсем не помогал бывшей школе.Пел о своей ненависти к РоссииНо то, что у Зеленского давно сформировалось презрение к России и русским, было ясно давно. Достаточно вспомнить, как в одной из песен "Квартала 95" он спел о своей бурлящей ненависти к российскому народу.Тогда комик в шуточной форме открыто говорил, что хуже русских могут быть только "русифицированные ****" (антисемитское обозначение еврея). В песне речь шла про Ивана Урганта.Оскорблял русскую женщину на сценеОдной из первых, кому пришлось столкнуться на сцене с хамством Зеленского, была Маша Распутина, которую в 2010 году позвали выступить в украинской юмористической программе "Вечерний квартал", вел которую комик Зеленский.Популярной певице гарантировали стандартный музыкальный номер и теплый прием, однако фактически ее публично подвергли унижению. Зеленский вместе со своей командой принялся в грубой и бестактной форме высмеивать внешние данные артистки, сопровождая все это чрезвычайно вульгарными выражениями. И упокоился только когда Маша пригрозила ему врезать по лицу прямо на сцене."Уже в тот момент стало ясно, что этот человек испытывает неприязнь к русским! Он с такой откровенной злобой глумился над честью русской женщины!" — говорила позже певица.После выступления за кулисами Мария дала Зеленскому предсказание: "Ты плохо кончишь".Не люди, а особиСовершенно не изменилось отношение к России вчерашнего комика и уже после того, как он стал политиком.Еще до начала СВО Зеленский 29 ноября 2021 года так говорил о людях, которые подверглись санкциям СНБО."А вы их людьми называете? Есть разные. Есть представители людей. Не все представители людей — люди. Есть особи, я так считаю", — сказал тогда он.Все-таки плохой был учитель по истории у Зеленского, ведь тогда бы он знал, что политиков, с презрением, относящихся к соседним народам, обычно ждет бесславный конец.
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россия, львов, украина, анджей дуда, владимир зеленский
Россия, Львов, Украина, Анджей Дуда, Владимир Зеленский

Учился у националиста: как давно и за что Зеленский ненавидит Россию

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Kin Cheung
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Не зря говорят, что педагог – это инженер человеческих душ. От учителя, который закладывает знания школьникам, во многом зависит, с каким мировоззрением они пойдут дальше по жизни. Примечательна в этом плане публикация телеграмм-канала SHOT, в которой рассказывается, что учителем истории Владимира Зеленского был националист из Львова. Возможно, именно поэтому у него сформировалось весьма пренебрежительное отношение к другим народам, и к России в частности.

"Нам об этом не рассказывали в школе"

О том, что в школе Зеленскому весьма однобоко преподавали историю, стало понятно, когда он признался польскому президенту Анджею Дуде, что не слышал об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне, когда погибло по разным оценкам от 36 до 100 тысяч поляков.
"Анджей, я никогда не слышал об убийствах поляков на Западной Украине, на Волыни. Нам об этом не рассказывали в школе", — сказал президент Украины президенту Польши.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове
В телеграмм-канале SHOT опубликовали свидетельства учительницы Вовы Зеленского, а ныне директора 95-й гимназии Кривого Рога Аллы Шепилко, которые проясняют пробелы в образовании у будущего президента.

Историк, помешанный на украинской государственности

Учительница прекрасно помнит весь педагогический состав, который работал в школьные годы Зеленского. По словам Аллы Ивановны: "Историк Зеленского приехал с Западной Украины и был помешан на украинской государственности".
А так как в те годы, кроме него никто особо не знал, что это за государственность такая, то Константину был предоставлен карт-бланш.
"Он мог ответить с ходу на любой вопрос, но правдой это было или нет — неизвестно, проверить его никто не мог", — говорит учительница.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце
Далее Шепилко вспоминала, что учителя всегда поддерживали Вовочку и не мешали развивать актерский талант. Однако после выпуска Зеленский ни разу не приезжал в свою родную гимназию, чтобы проведать педагогов. И даже когда стал звездой шоу-бизнеса, совсем не помогал бывшей школе.

Пел о своей ненависти к России

Но то, что у Зеленского давно сформировалось презрение к России и русским, было ясно давно. Достаточно вспомнить, как в одной из песен "Квартала 95" он спел о своей бурлящей ненависти к российскому народу.
Тогда комик в шуточной форме открыто говорил, что хуже русских могут быть только "русифицированные ****" (антисемитское обозначение еврея). В песне речь шла про Ивана Урганта.
© Студия Квартал-95/Леополис, 2012Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона"
Кадр из фильма Ржевский против Наполеона - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Студия Квартал-95/Леополис, 2012
Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона"

Оскорблял русскую женщину на сцене

Одной из первых, кому пришлось столкнуться на сцене с хамством Зеленского, была Маша Распутина, которую в 2010 году позвали выступить в украинской юмористической программе "Вечерний квартал", вел которую комик Зеленский.
Популярной певице гарантировали стандартный музыкальный номер и теплый прием, однако фактически ее публично подвергли унижению. Зеленский вместе со своей командой принялся в грубой и бестактной форме высмеивать внешние данные артистки, сопровождая все это чрезвычайно вульгарными выражениями. И упокоился только когда Маша пригрозила ему врезать по лицу прямо на сцене.
"Уже в тот момент стало ясно, что этот человек испытывает неприязнь к русским! Он с такой откровенной злобой глумился над честью русской женщины!" — говорила позже певица.
После выступления за кулисами Мария дала Зеленскому предсказание: "Ты плохо кончишь".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Маша Распутина
Певица Маша Распутина - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Маша Распутина

Не люди, а особи

Совершенно не изменилось отношение к России вчерашнего комика и уже после того, как он стал политиком.
Еще до начала СВО Зеленский 29 ноября 2021 года так говорил о людях, которые подверглись санкциям СНБО.
"А вы их людьми называете? Есть разные. Есть представители людей. Не все представители людей — люди. Есть особи, я так считаю", — сказал тогда он.
Все-таки плохой был учитель по истории у Зеленского, ведь тогда бы он знал, что политиков, с презрением, относящихся к соседним народам, обычно ждет бесславный конец.
© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
 
РоссияЛьвовУкраинаАнджей ДудаВладимир Зеленский
 
 
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