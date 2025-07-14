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В Киеве озвучили мрачный прогноз для Зеленского - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:06 14.07.2025 (обновлено: 05:22 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/zelenskiy-2028918289.html
В Киеве озвучили мрачный прогноз для Зеленского
В Киеве озвучили мрачный прогноз для Зеленского - РИА Новости, 14.07.2025
В Киеве озвучили мрачный прогноз для Зеленского
В скором времени США начнут требовать отставки Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T01:06:00+03:00
2025-07-14T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
сша
олег соскин
леонид кучма
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В скором времени США начнут требовать отставки Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.“Я считаю, что Зеленскому будет предложено уйти в отставку. Он не нужен, он уже здесь лишний. Но он не уйдет, он сказал, что будет до конца войны, а война будет до конца Украины”, — сказал он.По мнению Соскина, Вашингтон может принять такое решение из-за неудачных кадровых перестановок в Киеве и отсутствия прогресса в переговорах с Россией.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент особо отметил, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
https://ria.ru/20250713/zelenskiy-2028877926.html
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в мире, киев, украина, сша, олег соскин, леонид кучма, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, США, Олег Соскин, Леонид Кучма, Владимир Путин
В Киеве озвучили мрачный прогноз для Зеленского

Соскин: в скором времени США потребуют отставки Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В скором времени США начнут требовать отставки Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
“Я считаю, что Зеленскому будет предложено уйти в отставку. Он не нужен, он уже здесь лишний. Но он не уйдет, он сказал, что будет до конца войны, а война будет до конца Украины”, — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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Вчера, 16:48
По мнению Соскина, Вашингтон может принять такое решение из-за неудачных кадровых перестановок в Киеве и отсутствия прогресса в переговорах с Россией.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент особо отметил, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСШАОлег СоскинЛеонид КучмаВладимир Путин
 
 
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