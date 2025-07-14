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Смоленская область подала заявку на казначейский инфраструктурный кредит

Смоленская область подала заявку на казначейский инфраструктурный кредит - РИА Новости, 14.07.2025

Смоленская область подала заявку на казначейский инфраструктурный кредит

Смоленская область подала заявку на получение казначейского кредита для строительства инфраструктуры аэродрома "Смоленск-Северный", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:11:00+03:00

2025-07-14T16:11:00+03:00

2025-07-14T16:11:00+03:00

смоленская область

василий анохин

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марат хуснуллин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Смоленская область подала заявку на получение казначейского кредита для строительства инфраструктуры аэродрома "Смоленск-Северный", сообщает пресс-служба правительства региона. Новый механизм финансирования реализуется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Заявки успешно прошли первичную проверку и в настоящее время находятся на рассмотрении в федеральных органах исполнительной власти. Решение по заявке будет принято в течение 1-2 месяцев. Ожидается, что вопрос о поддержке проекта будет рассмотрен на заседании президиума правительственной комиссии под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. "Реализация данного проекта – это возможность вывести транспортную доступность региона на качественно новый уровень. Создание современной воздушной гавани в Смоленске позволит значительно увеличить логистический потенциал региона, повысить его инвестиционную привлекательность и расширить перспективы для сотрудничества деловых кругов", – подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба. В апреле этого года правительство России утвердило правила отбора проектов, для реализации которых будут предоставляться казначейские инфраструктурные кредиты.

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василий анохин, смоленская область, марат хуснуллин, россия