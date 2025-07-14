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Смоленская область подала заявку на казначейский инфраструктурный кредит - РИА Новости, 14.07.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:11 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/zayavka-2029047178.html
Смоленская область подала заявку на казначейский инфраструктурный кредит
Смоленская область подала заявку на казначейский инфраструктурный кредит - РИА Новости, 14.07.2025
Смоленская область подала заявку на казначейский инфраструктурный кредит
Смоленская область подала заявку на получение казначейского кредита для строительства инфраструктуры аэродрома "Смоленск-Северный", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:11:00+03:00
2025-07-14T16:11:00+03:00
смоленская область
василий анохин
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марат хуснуллин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Смоленская область подала заявку на получение казначейского кредита для строительства инфраструктуры аэродрома "Смоленск-Северный", сообщает пресс-служба правительства региона. Новый механизм финансирования реализуется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Заявки успешно прошли первичную проверку и в настоящее время находятся на рассмотрении в федеральных органах исполнительной власти. Решение по заявке будет принято в течение 1-2 месяцев. Ожидается, что вопрос о поддержке проекта будет рассмотрен на заседании президиума правительственной комиссии под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. "Реализация данного проекта – это возможность вывести транспортную доступность региона на качественно новый уровень. Создание современной воздушной гавани в Смоленске позволит значительно увеличить логистический потенциал региона, повысить его инвестиционную привлекательность и расширить перспективы для сотрудничества деловых кругов", – подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба. В апреле этого года правительство России утвердило правила отбора проектов, для реализации которых будут предоставляться казначейские инфраструктурные кредиты.
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василий анохин, смоленская область, марат хуснуллин, россия
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область, Марат Хуснуллин, Россия
Смоленская область подала заявку на казначейский инфраструктурный кредит

Смоленская область направила заявку на казначейский инфраструктурный кредит

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСмоленск
Смоленск - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Смоленская область подала заявку на получение казначейского кредита для строительства инфраструктуры аэродрома "Смоленск-Северный", сообщает пресс-служба правительства региона.
Новый механизм финансирования реализуется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Заявки успешно прошли первичную проверку и в настоящее время находятся на рассмотрении в федеральных органах исполнительной власти. Решение по заявке будет принято в течение 1-2 месяцев. Ожидается, что вопрос о поддержке проекта будет рассмотрен на заседании президиума правительственной комиссии под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.
"Реализация данного проекта – это возможность вывести транспортную доступность региона на качественно новый уровень. Создание современной воздушной гавани в Смоленске позволит значительно увеличить логистический потенциал региона, повысить его инвестиционную привлекательность и расширить перспективы для сотрудничества деловых кругов", – подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба.
В апреле этого года правительство России утвердило правила отбора проектов, для реализации которых будут предоставляться казначейские инфраструктурные кредиты.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Анохин: Смоленская область победила в рейтинге эффективности промполитики
7 июля, 21:58
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская областьМарат ХуснуллинРоссия
 
 
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