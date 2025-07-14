https://ria.ru/20250714/zaporozhe-2029117943.html
В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 14.07.2025
В Запорожье прогремел взрыв
Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, передало агентство Укринформ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T21:58:00+03:00
2025-07-14T21:58:00+03:00
2025-07-14T21:58:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, передало агентство Укринформ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области воздушная тревога звучит с 19.34. "В Запорожье прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожье, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Запорожье прогремел взрыв
Взрыв прогремел городе Запорожье на фоне воздушной тревоги