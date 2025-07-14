https://ria.ru/20250714/zaharova-2029115813.html

Захарова ответила на слова Рютте о "несерьезности" делегации России

Захарова ответила на слова Рютте о "несерьезности" делегации России - РИА Новости, 14.07.2025

Захарова ответила на слова Рютте о "несерьезности" делегации России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "абракадаброй" заявления генсека НАТО Марка Рютте, что Россия якобы не прислала на переговоры с Украиной РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T21:23:00+03:00

2025-07-14T21:23:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "абракадаброй" заявления генсека НАТО Марка Рютте, что Россия якобы не прислала на переговоры с Украиной "серьезную" делегацию, а также добавила в ответ на слова, что на переговоры поехал историк Владимир Мединский, что без знания истории вопроса ни одну проблему не решить. Ранее Рютте заявил, что Россия не прислала "серьезных людей" на переговоры с Украиной, отметив, что русские "пришли с каким-то историком". "Два пояснения к вышеприведенной абракадабре: 1. Этот "какой-то историк" - специалист по международным отношениям, ученый, государственный деятель Мединский… 2. Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя - только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Также официальный представитель МИД напомнила, что "серьёзную" делегацию с Украины возглавлял неслуживший в армии министр обороны Украины Рустем Умеров, который всю жизнь был менеджером в телефонной компании. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250706/ryutte-2027467363.html

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