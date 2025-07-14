https://ria.ru/20250714/zaharova-2029115813.html
Захарова ответила на слова Рютте о "несерьезности" делегации России
Захарова ответила на слова Рютте о "несерьезности" делегации России - РИА Новости, 14.07.2025
Захарова ответила на слова Рютте о "несерьезности" делегации России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "абракадаброй" заявления генсека НАТО Марка Рютте, что Россия якобы не прислала на переговоры с Украиной РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T21:23:00+03:00
2025-07-14T21:23:00+03:00
2025-07-14T21:24:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
мария захарова
марк рютте
владимир мединский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_291:511:3023:2048_1920x0_80_0_0_5fabba33a288e5e87be161e6abb8de30.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "абракадаброй" заявления генсека НАТО Марка Рютте, что Россия якобы не прислала на переговоры с Украиной "серьезную" делегацию, а также добавила в ответ на слова, что на переговоры поехал историк Владимир Мединский, что без знания истории вопроса ни одну проблему не решить. Ранее Рютте заявил, что Россия не прислала "серьезных людей" на переговоры с Украиной, отметив, что русские "пришли с каким-то историком". "Два пояснения к вышеприведенной абракадабре: 1. Этот "какой-то историк" - специалист по международным отношениям, ученый, государственный деятель Мединский… 2. Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя - только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Также официальный представитель МИД напомнила, что "серьёзную" делегацию с Украины возглавлял неслуживший в армии министр обороны Украины Рустем Умеров, который всю жизнь был менеджером в телефонной компании. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250706/ryutte-2027467363.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_d406ba5574fb9129e4957c7af93b8ac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул, мария захарова, марк рютте, владимир мединский, нато
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Мария Захарова, Марк Рютте, Владимир Мединский, НАТО
Захарова ответила на слова Рютте о "несерьезности" делегации России
Захарова назвала слова Рютте о российских переговорщиках абракадаброй