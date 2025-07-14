https://ria.ru/20250714/zaderzhanie-2028939227.html

Появились кадры задержания пособницы СБУ, планировавшей теракт в Крыму

Появились кадры задержания пособницы СБУ, планировавшей теракт в Крыму - РИА Новости, 14.07.2025

Появились кадры задержания пособницы СБУ, планировавшей теракт в Крыму

ФСБ показала видео задержания пособницы СБУ, планировавшей подорвать российского военного в Крыму. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:30:00+03:00

2025-07-14T08:30:00+03:00

2025-07-14T08:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

безопасность

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания пособницы СБУ, планировавшей подорвать российского военного в Крыму.В Крыму предотвращен теракт, который СБУ готовила в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ, сообщила ФСБ. Задержана гражданка России и Украины, которая должна была перед Днем Победы 9 мая подорвать российского военного в его автомобиле, заведены дела по статьям о теракте и госизмене.На кадрах оперативной видеосъемки ФСБ, показанной телеканалом "Россия 24", задержанную ведут на допрос. "Девушка дала согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой. Для связи с кураторами выбрала себе позывной "Хатико", - сказал на видео оперативный сотрудник ФСБ.

https://ria.ru/20250703/terror-2026893881.html

республика крым

россия

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Показания женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении военного в Крыму ФСБ опубликовала видео с показаниями женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении российского военного в Крыму. У исполнительницы изъяли взрывчатку массой около одного килограмма. Задержанная заявила, что раскаивается. 2025-07-14T08:30 true PT3M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, безопасность