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Появились кадры задержания пособницы СБУ, планировавшей теракт в Крыму
Появились кадры задержания пособницы СБУ, планировавшей теракт в Крыму - РИА Новости, 14.07.2025
Появились кадры задержания пособницы СБУ, планировавшей теракт в Крыму
ФСБ показала видео задержания пособницы СБУ, планировавшей подорвать российского военного в Крыму. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:30:00+03:00
2025-07-14T08:30:00+03:00
2025-07-14T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания пособницы СБУ, планировавшей подорвать российского военного в Крыму.В Крыму предотвращен теракт, который СБУ готовила в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ, сообщила ФСБ. Задержана гражданка России и Украины, которая должна была перед Днем Победы 9 мая подорвать российского военного в его автомобиле, заведены дела по статьям о теракте и госизмене.На кадрах оперативной видеосъемки ФСБ, показанной телеканалом "Россия 24", задержанную ведут на допрос. "Девушка дала согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой. Для связи с кураторами выбрала себе позывной "Хатико", - сказал на видео оперативный сотрудник ФСБ.
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Показания женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении военного в Крыму
ФСБ опубликовала видео с показаниями женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении российского военного в Крыму. У исполнительницы изъяли взрывчатку массой около одного килограмма. Задержанная заявила, что раскаивается.
2025-07-14T08:30
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Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Безопасность
Появились кадры задержания пособницы СБУ, планировавшей теракт в Крыму
ФСБ показала видео с планировавшей подорвать офицера в Крыму пособницей СБУ