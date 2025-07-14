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Появились кадры задержания пособницы СБУ, планировавшей теракт в Крыму - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/zaderzhanie-2028939227.html
Появились кадры задержания пособницы СБУ, планировавшей теракт в Крыму
Появились кадры задержания пособницы СБУ, планировавшей теракт в Крыму - РИА Новости, 14.07.2025
Появились кадры задержания пособницы СБУ, планировавшей теракт в Крыму
ФСБ показала видео задержания пособницы СБУ, планировавшей подорвать российского военного в Крыму. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:30:00+03:00
2025-07-14T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
безопасность
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания пособницы СБУ, планировавшей подорвать российского военного в Крыму.В Крыму предотвращен теракт, который СБУ готовила в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ, сообщила ФСБ. Задержана гражданка России и Украины, которая должна была перед Днем Победы 9 мая подорвать российского военного в его автомобиле, заведены дела по статьям о теракте и госизмене.На кадрах оперативной видеосъемки ФСБ, показанной телеканалом "Россия 24", задержанную ведут на допрос. "Девушка дала согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой. Для связи с кураторами выбрала себе позывной "Хатико", - сказал на видео оперативный сотрудник ФСБ.
https://ria.ru/20250703/terror-2026893881.html
республика крым
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Показания женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении военного в Крыму
ФСБ опубликовала видео с показаниями женщины, которая по заданию СБУ готовила теракт в отношении российского военного в Крыму. У исполнительницы изъяли взрывчатку массой около одного килограмма. Задержанная заявила, что раскаивается.
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республика крым, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Безопасность
Появились кадры задержания пособницы СБУ, планировавшей теракт в Крыму

ФСБ показала видео с планировавшей подорвать офицера в Крыму пособницей СБУ

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания пособницы СБУ, планировавшей подорвать российского военного в Крыму.
В Крыму предотвращен теракт, который СБУ готовила в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ, сообщила ФСБ. Задержана гражданка России и Украины, которая должна была перед Днем Победы 9 мая подорвать российского военного в его автомобиле, заведены дела по статьям о теракте и госизмене.
На кадрах оперативной видеосъемки ФСБ, показанной телеканалом "Россия 24", задержанную ведут на допрос. "Девушка дала согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой. Для связи с кураторами выбрала себе позывной "Хатико", - сказал на видео оперативный сотрудник ФСБ.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныБезопасность
 
 
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